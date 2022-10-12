"Ознака розпачу": експерт розповів, які запаси ракет та зброї можуть бути у Росії

За словами експертів, Росія може закупити зброю у Північної Кореї. У неї закінчуються запаси високоточної зброї, а поповнювати їх не можна через санкції.

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Старший науковий співробітник Інституту ISEAS-Юсофа Ісхака, Сінгапур, Ян Сторі заявив, що масивні ракетні удари по Україні можуть говорити про те, що керовані ракети РФ показали малу ефективність. Також це може говорити про те, що Росії не вистачає високоточної зброї. Про це пише видання The New York Times.

"Може, це був спосіб Путіна зробити попереджувальний постріл в Україну: якщо ви нападете на нашу інфраструктуру, ми посилимо атаки на ваші міста", — сказав Сторі.

Однак він та інші експерти визнали, що багато в російському збройовому арсеналі залишається незрозумілим. При цьому, як повідомляється, Росія може вже закінчувати сучасні ракети.

Видання пише, що велика кількість атак армії РФ на цивільні цілі здійснювалася застарілим озброєнням ще часів СРСР. Українські, західні та російські аналітики вважають, що ці атаки свідчать про те, що Росія закінчує сучасну зброю.

Західна розвідка вважає, що Росія ще перші дні війни витратила більшу частину своїх сучасних озброєнь. Промисловість РФ залежить від західних постачань. Тепер санкції звели їх майже до нуля, а тому Росія не може поповнювати свої запаси сучасної зброї.

За словами головного військового аналітика ISEAS Рідзвана Рахма, РФ з огляду на дефіцит озброєнь не зможе довго здійснювати масовані ракетні обстріли України.

Росія все частіше звертається за постачанням до Ірану та КНДР

У матеріалі сказано, що Росія закуповує дрони-камікадзе в Ірані. Щобільше, вона також може купувати артилерійські снаряди та ракети у Північній Кореї. За словами Сторі, немає вагомих доказів того, що Росія закуповувала північнокорейську зброю. Але якщо це правда, додав він, "це ознака розпачу".

Раніше Фокус повідомляв, що за два дні окупанти вразили 30% енергетичної інфраструктури України. За словами голови Міненергетики України, є ще одна причина, через яку росіяни так активно обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури. Йдеться про террор усієї Європи.

Ще нагадаємо, що в НАТО заявили, що не закриватимуть небо над Україною. Альянс не має наміру брати участь у війні проти РФ, тому позиція блоку щодо закриття неба над Україною не змінилася. Однак у НАТО обговорять питання посилення української ППО, заявила постпред США.