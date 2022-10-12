"Перевага в повітрі: аналітики ISW розповіли, чи можливі килимові бомбардування РФ в Україні

Аналітики заявили, що знають справжню причину масивного обстрілу цивільних та інфраструктурних об'єктів України російськими окупантами.

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Росія стикається в Україні з великою кількістю перешкод, із якими вона не стикалася у Сирії. Армія РФ не зможе синхронізувати війну головним чином через нездатність отримати перевагу в повітрі. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами експертів, це виключає ймовірність килимових бомбардувань українських міст, таких, як Росія проводила в Сирії.

Аналітики впевнені, що повітряні операції ВПС РФ у Сирії сильно відрізняються від тих, що були в Україні. Так, в української армії значно розвиненіша система ППО, що заважає російським літакам почуватися впевнено.

"Дуже малоймовірно, що роль Сергія Суровікіна (який відомий наказами обстрілів цивільних об'єктів у Сирії — ред), як командувача окупаційних військ потягне за собою фундаментальну зміну російських повітряних і ракетних операцій в Україні", — написали експерти.

Аналітики заявили, що головна умова для того, щоб такий стан справ зберігався – постачання систем ППО Україні на Захід.

Також у звіті названо головну мету масованих ракетних ударів РФ по Україні. Йдеться про відновлення публічного іміджу Міноборони Росії.

Аналітики впевнені, що така масштабна терористична атака була запланована до призначення Суровікіна новим командувачем ЗС РФ в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що експерт розповів, які запаси ракет та зброї можуть бути у Росії. За словами експертів, Росія може закупити зброю у Північної Кореї. У неї закінчуються запаси високоточної зброї, а поповнювати їх не можна через санкції.

Ще нагадаємо, що міноборони РФ також вербує ув'язнених в'язниць до армії Путіна. Журналісти пишуть, що Міноборони Росії набирає ув'язнених — колишніх силовиків, щоби створити нове воєнізоване формування.

Також повідомлялося, що колишній російський політик розповів про останній крок Путіна в Україні. Колишній глава МЗС РФ заявив, що президент РФ помилився у трьох конкретних речах. За його словами, глава Кремля перебуває у повному розпачі.