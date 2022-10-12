"Жалюгідний терорист": колишній російський політик розповів про останній крок Путіна в Україні

Колишній глава МЗС РФ заявив, що президент РФ помилився у трьох конкретних речах. За його словами, глава Кремля перебуває у повному розпачі.

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Колишній міністр закордонних справ Російської Федерації Андрій Козирєв заявив, що президент РФ Володимир Путін займається терором проти українців, оскільки це єдине, що йому лишилося робити. Про це пише видання CNN.

За словами Козирєва, це шлях будь-якого "жалюгідного терориста у світі". Він упевнений, що Путін завдав ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, оскільки він у розпачі.

Також Козирєв розповів журналістам, що є "трьома основними прорахунками" Путіна.

"По-перше, що Україну можна перемогти за два-три дні. По-друге, що США та Захід не прийдуть на допомогу українцям. По-третє, що він повернув війну додому, коли оголосив цю мобілізацію", — сказав колишній глава МЗС. РФ.

За словами політика, глава Кремля повернувся до того, що йому добре виходить – залякувати. Він зараз використовує ядерний шантаж, а також терористичні акти в Україні та в самій РФ. Попри це, Козирєв впевнений, що Кремль не застосує ядерну зброю, оскільки сам Путін лише людина, яка не хоче кінчати життя самогубством.

Раніше Фокус повідомляв, що експерт розповів, які запаси ракет та зброї можуть бути у Росії. За словами експертів, Росія може закупити зброю у Північної Кореї. У неї закінчуються запаси високоточної зброї, а поповнювати їх не можна через санкції.

Ще нагадаємо, що Байден розповів про головний прорахунок Путіна у зовнішній політиці. За словами американського президента, цілі Путіна в Україні є зовсім ірраціональними. Він часто говорить про ідеї, а не про щось конкретне, коли справа стосується війни.

Також повідомлялося, що в НАТО заявили, що не закриватимуть небо над Україною. Альянс не має наміру брати участь у війні проти РФ, тому позиція блоку щодо закриття неба над Україною не змінилася. Однак у НАТО обговорять питання посилення української ППО, заявила постпред США.