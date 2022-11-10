Росія відправила в Україну понад 500 досвідчених сирійських найманців, – ЗМІ

Вербуванням, за даними журналістів, займалася "група Вагнера". Перекинуті сирійські найманці, найімовірніше, служитимуть у лавах приватної армії "Щит" та неонацистського підрозділу ДШРГ "Русич".

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Росія перекинула в Україну понад 500 сирійських найманців, які мають досвід ведення бойових дій на боці урядових військ Башара аль-Асада. Про це повідомляє британське видання Middle East Eye, посилаючись на свої джерела у регіональній розвідці.

За даними журналістів, понад 500 сирійських найманців було перекинуто Росією в Україну. Йдеться про досвідчених бійців, яких завербували з підрозділів, які воювали за урядові війська Башара аль-Асада проти бойовиків "Ісламської держави Іраку та Леванту".

Інсайдери стверджують, що військовослужбовців, серед яких вихідці з "П'ятого корпусу", "Сили тигра" та "Бригади аль-Кудс", вербували через колишніх повстанців та представників "групи Вагнера".

"Близько 1000 сирійських найманців було відправлено до Росії для навчання, але лише половина з них вирушила до України. Основним завданням бійців є забезпечення безпеки та захисту районів, що знаходяться під контролем "Вагнера" та інших угруповань у Луганську та Донецьку. Найманців можуть відправити на фронт для участі у бойових діях, якщо виникне надзвичайна ситуація чи гостра потреба", — йдеться у матеріалі видання.

Український інсайдер у коментарі журналістам підтвердив, що Київ має інформацію про перекидання сирійських найманців на окуповані території. Інші джерела зазначають, що завербованих вирішили поки що не відправляти на фронт через мовний бар'єр та неправильну координацію військових дій.

У матеріалі видання також сказано, що найманці можуть служити у лавах приватної армії "Щит" та неформального неонацистського підрозділу ДШРГ "Русич", який безпосередньо підпорядковується ПВК "Вагнер".

"Сирійці не беруть участь у реальних бойових діях, вони здебільшого виконують функції тилового забезпечення поблизу лінії фронту. Проте є невелика кількість найманців, які працюють у складі артилерії", — додав ще один співрозмовник британських журналістів.

Зазначимо, що наприкінці жовтня видання The Foreign Policy писало про бажання Росії перекинути в Україну афганських спецназівців, яких залишили "на поталу талібам" після виходу військ США. Журналісти стверджують, що за вербуванням досвідчених бійців стоїть ПВК "Вагнер".

Також повідомлялося, що Росія може здійснювати в Україні килимові бомбардування, успішно відпрацьовані російською авіацією під час війни у Сирії.