"Група Вагнера" вербує в ЦАР бойовиків, засуджених за воєнні злочини, — ЗМІ

Найманці, яких завербували у формування "Чорні росіяни", ймовірно, будуть залучені для участі у бойових діях в Україні та Малі.

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"Група Вагнера" активно вербує в Центральноафриканській Республіці бойовиків, засуджених за зґвалтування та вбивства, для подальшого їхнього відправлення в Україну. Про це йдеться у матеріалі видання The Daily Beast.

Високопоставлені інсайдери підтвердили журналістам інформацію про те, що "Група Вагнера", яка не приховує свою присутність у ЦАР, активно вербує засуджених за воєнні злочини бойовиків для подальшого їхнього відправлення в Україну.

Місцеве крило військового формування під назвою "Чорні росіяни" налічує сотні бійців. Завербовані "новобранці", за словами обізнаних інсайдерів, є воєнними злочинцями, які були засуджені за вбивства, зґвалтування та насильство щодо мирного населення.

"З жовтня "Група Вагнера" заходить у військові та поліцейські частини та звільняють бойовиків, включн з тими, кого було затримано за напад на село Боколобо на півдні ЦАР зі зґвалтуваннями жінок і дівчаток. Ніхто не може їх зупинити, бо уряд дав їм стільки влади, щоб вони діяли так, як хочуть", — продовжив співрозмовник у спілкуванні з журналістами.

Інший військовий офіцер на умовах анонімності розповів, що бойовики, затримані за напад та вбивство солдатів ЦАР під час штурму військового табору в південно-східному місті Бакума, також було звільнено "Групою Вагнера". За його словами, росіяни поінформували місцевих чиновників, що звільнені найманці працюватимуть на ПВК за кордоном.

""Вагнерівці" розповіли, що їм терміново потрібна робоча сила в Малі та Україні. Я думаю, що понад 20 людей, яких ми заарештували за дуже серйозні злочини, було звільнено", — цитує видання інсайдера.

Ні уряд ЦАР, ні керівництво "Групи Вагнера" не відповіли на електронні запити журналістів з проханням прокоментувати інформацію про вербування місцевих бойовиків. Видання також має відомості про те, що кілька найманців серед "повстанців" залишили лави формування "Чорні росіяни" після того, як їм не виплатили обіцяні гроші.

Зазначимо, що наприкінці жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія хоче відправити на війну в Україну колишніх афганських спецпризначенців, які були змушені скласти зброю після виведення контингенту США. За даними журналістів, вербуванням командос активно займається "Група Вагнера", якою володіє Євген Пригожин.

Також повідомлялося, що РФ відправила на війну в Україну понад 500 сирійських найманців, які воюватимуть у лавах приватної армії "Щит" та неонацистського підрозділу ДШРГ "Русич".