Не нужно бояться: в Латвии заявили о праве Украины обстреливать территорию РФ, - Bloomberg

США опасаются предоставлять Украине оружие, при помощи которого можно атаковать территорию России. Однако в МИД Латвии призывают союзников пересмотреть позицию по данному поводу.

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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте заявил, что у Украины должна быть возможность наносить удары по объектам военной инфраструктуры, которые находятся на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению министра иностранных дел Латвии, атакуя российские военные объекты, Украина сможет предотвращать обстрелы собственной критической инфраструктуры. Он отметил, что союзникам Украины не стоит бояться эскалации конфликта.

"Мы должны разрешить украинцам использовать оружие для поражения объектов или аэродромов, откуда эти ракеты запускаются", — цитируют Эдгарса Ринкевичса журналисты.

В публикации отмечают, что Соединенные Штаты не говорили об ограничениях для Украины касательно использования американского вооружения. При этом дальность действия оружия, поставляемого США в Украину, не достаточна для того, чтобы атаковать территорию РФ

Вашингтон решился на поставки реактивных систем залпового огня для ВСУ. При этом тактические ракетные системы ATACMS, позволяющие наносить удары по РФ, все еще недоступны Украине.

США пока не предоставляют украинской стороне военные самолеты, аргументируя это тем, что истребители никак не поспособствуют победе в войне. Конгрессмен Майкл Маккол считает, что обстрелы российской территории "вызовут массовую реакцию со стороны России, и это действительно приведет к эскалации ситуации".

В МИД Италии также заявляли, что не хотят "проблем с другими странами". Министр иностранных дел Италии Антонио Таджани выразил опасения по поводу возможной эскалации войны в Украине и отметил, что его стране "не угрожает непосредственная опасность".

В свою очередь Ринкевичс вместе с несколькими союзниками выступают за то, чтобы не ограничивать Украину в способах использования предоставленного Западом оружия.

Напомним, что в Кремле перенесли запланированные переговоры с США. На встрече должен был обсуждаться Договор о сокращении и ограничении ядерного оружия.

Еще Фокус писал, что военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, какое оружие готовят россияне для новой атаки по Украине.