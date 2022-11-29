"Могут бить несколько дней подряд": СМИ рассказали, какое оружие готовят россияне для новой атаки

Журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко сказал, что Россия может также использовать установки С-300 и белорусские РСЗВ "Полонез" против Украины.

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По словам Цаплиенко заявил, что на авиабазе "Энгельс-2" российские оккупанты сконцентрировали около 20 стратегических бомбардировщиков. Об этом он заявил у себя в Telegram.

Сообщается, что среди них самолеты Ту-95МС и Ту-160. Некоторые из них уже снарядили ракетами.

"Ракеты подвозятся и в Севастопольскую бухту. На юге россияне подтягивают комплексы С-300. Несколько установок отмечено в Запорожской области. На севере в Беларуси сконцентрировано большое количество "Искандеров" и РСЗО", — сказано в сообщении.

Также Цаплиенко пишет, что ВС РФ могут применить белорусские РСЗО "Полонез".

"Нельзя сказать, применят ли весь этот арсенал. Так же, как нельзя сказать, когда применят. Но вероятность очень высока. Если будут применять, то могут бить по украинским целям несколько дней подряд. Несколькими волнами, чтобы каждая последующая не дала Украине времени восстановить то, что разрушила предыдущая", — заявил Цаплиенко.

По словам журналиста, это только один из возможных сценариев. Кроме того, ВС РФ могут искать украинские системы ПВО, чтобы их атаковать.

Что такое Ту-95 и Ту-160?

Ту-95 – это советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Применялся в Сирии. Может нести ракеты Х-101. Модификация Ту-95МС представляет собой костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55.

Ту-160 – это межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который был разработан в СССР в 1970-х годах. Россия также применяла его в Сирии. Самолеты наносили удары ракетами Х-55 и Х-101. Также РФ уже применяла самолеты в ходе войны с Украиной. Они стреляли ракетами Х-555 и Х-22 по украинским объектам.

Ранее Фокус сообщал, что Арестович рассказал, когда Украина прогонит российских оккупантов с полуострова. Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Крым будет снабжаться Россией при помощи кораблей. Они будут удобной мишенью для украинских ракет.

Также напомним, что Евгений Карась заявил, что ВС РФ готовят на 29 ноября массированный обстрел Украины. Вероятность масштабной атаки по Украине, по словам военнослужащего, составляет 90%, а о планах Кремля обстрелять Украину свидетельствуют многочисленные перехваты.