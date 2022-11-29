"Можуть бити кілька днів поспіль": ЗМІ розповіли, яку зброю готують росіяни для нової атаки

Журналіст, воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко сказав, що Росія може також використати установки С-300 та білоруські РСЗВ "Полонез" проти України.

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За словами Цаплієнка, заявив, що на авіабазі "Енгельс-2" російські окупанти сконцентрували близько 20 стратегічних бомбардувальників. Про це він заявив у себе в Telegram.

Повідомляється, що серед них літаки Ту-95МС та Ту-160. Деякі з них уже спорядили ракетами.

"Ракети підвозяться і до Севастопольської бухти. На півдні росіяни підтягують комплекси С-300. Декілька установок зазначено в Запорізькій області. На півночі в Білорусі сконцентровано велику кількість "Іскандерів" та РСЗВ", — сказано в повідомленні.

Також Цаплієнко пише, що ЗС РФ можуть застосувати білоруські РСЗВ "Полонез".

"Не можна сказати, чи застосують весь цей арсенал. Так само як не можна сказати, коли застосують. Але ймовірність дуже висока. Якщо будуть застосовувати, то можуть бити за українськими цілями кілька днів поспіль. Кількома хвилями, щоб кожна наступна не дала Україні часу відновити". те, що зруйнувала попередня", — заявив Цаплієнко.

За словами журналіста, це лише один із можливих сценаріїв. Окрім того, ЗС РФ можуть шукати українські системи ППО, щоб їх атакувати.

Що таке Ту-95 та Ту-160?

Ту-95 – це радянський та російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Застосовувався у Сирії. Може нести ракети Х-101. Модифікація Ту-95МС є кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55.

Ту-160 – це міжконтинентальний надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений в СРСР у 1970-х роках. Росія також застосовувала його у Сирії. Літаки завдавали ударів ракетами Х-55 і Х-101. Також РФ уже застосовувала літаки під час війни з Україною. Вони стріляли ракетами Х-555 та Х-22 українськими об'єктами.

Раніше Фокус повідомляв, що Арестович розповів, коли Україна прожене російських окупантів із півострова. Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Крим постачатиме Росію за допомогою кораблів. Вони будуть зручною метою для українських ракет.

Також нагадаємо, що Євген Карась заявив, що ЗС РФ готують на 29 листопада масований обстріл України. Імовірність масштабної атаки по Україні, за словами військовослужбовця, становить 90%, а про плани Кремля обстріляти Україну свідчать численні перехоплення.