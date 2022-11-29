"Крим не втримають": Арестович розповів, коли Україна прожене російських окупантів з півострова

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Крим постачатиме Росію за допомогою кораблів. Вони будуть зручною метою для українських ракет.

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Арестович заявив, що Україна може повернути окупований 2014 року Крим до травня 2023 року. На острові дуже важко оборонятися. Про це Арестович заявив під час ефіру на каналі "Фейгін LIVE".

За словами радника ОП, якщо ЗСУ зроблять усе правильно, то деокупувати півострів можна буде вже за шість місяців.

"Ні марсіани, ні американці, ні американці з китайцями Крим не втримають, якщо все зробити правильно", — сказав Арестович.

За його словами, острів – дуже вразливий об'єкт для того, щоб утримувати його в обороні. Наприклад, через постачання кораблів.

"Можемо уявити, що буде з цими кораблями, коли підійдуть наші "Гарпуни" та "Нептуни", а вони підійдуть", — зазначив радник ОП.

[ + – ] Арестович про деокупацію Крима

Крім того, радник Офісу президента розповів про те, що російські солдати в окопах зіткнулися з великими труднощами через погодні умови. За його словами, українське командування вже знає про те, що російські мобілізовані мають випадки масових проблем зі здоров'ям, оскільки вони не вміють жити в окопах у зимовий час.

"Вони (погодні умови, ред.) ще не стали по-справжньому тяжкими. Ще всі попереду. Санітарні втрати можуть бути не тільки від поранень... вони можуть бути хворими", — сказав Арестович.

Він зазначив, що санітарною втратою вважається, коли військовослужбовець вибуває з ладу більш ніж на один день.

Раніше Фокус повідомляв, що голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про наслідки обстрілу України Росією 23 листопада. За його словами, окупанти хочуть спричинити в країні гуманітарну катастрофу.

Також нагадаємо, що Євген Карась заявив, що ЗС РФ готують на 29 листопада масований обстріл України. Імовірність масштабної атаки по Україні, за словами військовослужбовця, становить 90%, а про плани Кремля обстріляти Україну свідчать численні перехоплення.