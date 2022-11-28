"З кожною атакою складніше": Україна перша, хто зіткнувся з терором такого рівня, — Кудрицький

Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про наслідки обстрілу України Росією 23 листопада. За його словами, окупанти хочуть спричинити в країні гуманітарну катастрофу.

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Кудрицький заявив, що російські окупанти хотіли завдати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України ще 10 жовтня. Однак їм знадобилося ще 7 хвиль атак, а також використовувати ракети з недоторканного запасу, щоб досягти якогось результату. Про це він заявив в інтерв'ю НВ.

За словами Кудрицького, атака 23 листопада мала найбільші наслідки на українську енергосистему, яка раніше виявляла свою стійкість. Він заявив, що було відключено блоки атомних електростанцій.

"Через руйнування, завдані ракетним обстрілом, вони не могли видавати електроенергію в мережу. Також було пошкоджено низку важливих теплоелектростанцій", — сказав глава "Укренерго".

За його словами, росіяни хочуть зруйнувати об'єднану енергосистему України, суть якої полягає в тому, що споживач отримує енергію не від найближчих електростанцій. Тому вони намагаються унеможливити передачу енергії в різні регіони.

"І ми маємо бути готові до нових їхніх спроб", — зазначив Кудрицький.

Вимкнення електроенергії

За словами голови "Укренерго", зараз система намагається повернутись до планових відключень, щоб люди могли планувати свій день в умовах, коли світло є не завжди.

"Але ми не маємо права давати людям зайві очікування. З кожною новою атакою тримати обмеження дефіциту в планових графіках стає складнішим. На жаль, зараз у нас є аварійні відключення, але вони необхідні", — заявив Кудрицький.

Він заявив, що є список ліній, до яких подача енергії здійснюється насамперед. Це лінії, які постачають об'єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні, лікарні, водоканали, котельні. Проте місцевій владі потрібно подбати, щоб такі об'єкти мали свої генератори.

Що таке блекаут?

Кудрицький сказав, що блекаут не можна сприймати як "кінець світу", але як тяжке випробування. Після цього система починає своє відновлення. За його словами, це момент, коли система повністю знеструмлена.

"Наші досвідчені диспетчери стали першими у світі, які зіткнулися з необхідністю реагувати на терористичну атаку такого рівня", — сказав він.

Кудрицький заявив, що це випробування як для споживачів, так і для енергетиків. У перших немає електрики, зв'язку, можливо, води та тепла, а другим доводиться реалізовувати дуже складні технічні процеси.

"Розгортати систему "з нуля" складніше, ніж просто запитувати об'єкти, пошкоджені у разі ракетної атаки, коли система все ж таки працює", — сказав глава "Укренерго".

Хто такий Володимир Кудрицький?

Володимир Кудрицький – голова правління Національної енергетичної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії. Почав працювати у компанії у 2016-му році. 2 серпня 2020 року наглядова рада "Укренерго" за результатами конкурсу призначила Володимира Кудрицького головою правління.

Раніше Фокус писав, що у ДТЕК заявили, що у Києві вводять нові правила відключення світла. За розпорядженням "Укренерго" потрібно знизити 60% потужностей столиці. Забезпечення критичної інфраструктури забере 58% електроенергії, 42% залишиться для побутових споживачів.