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ЗС РФ готують на 29 листопада масований обстріл України, — Євген Карась

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Фото: Офіс президента | 29 листопада ЗС РФ планують здійснити масований обстріл України

Імовірність масштабної атаки по Україні, за словами військовослужбовця, становить 90%, а про плани Кремля обстріляти Україну свідчать численні перехоплення.

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У вівторок, 29 листопада, ЗС РФ планує здійснити масовані ракетні удари по Україні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив відомий український військовослужбовець, лідер організації C14 (зараз "Основа майбутнього") Євген Карась.

Масований обстріл України 29 листопада — попередження від Євгена Карася

За його словами, 29 листопада ЗС РФ планує здійснити нові ракетні удари по Україні.

Імовірність масованої атаки в мирних містах, як стверджує Євген Карась, становить 90%.

"Хочуть спробувати "великий-великий" (ракетний удар — ред.). Не можу судити про те, скільки нам залишилося терпіти. Але з огляду на цифри залишку ракет, я так розумію, ще п'ять великих обстрілів, і буде в Росії катастрофа. Але це розтягнеться на на два-три місяці", — продовжив Євген Карась і додав, що про плани ЗС РФ здійснити нову атаку свідчать численні перехоплення.

Підсумовуючи, лідер організації "Основа майбутнього" побажав удачі підрозділам протиповітряної оборони та закликав мирних українців "не вішати носа".

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29 листопада ЗС РФ планують здійснити масований обстріл України

Масований обстріл України — попередження від військового командування

Зазначимо, що раніше про масштабні ракетні удари ЗС РФ попереджало Оперативне командування "Південь". За даними відомства, Росія вивела в море кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Крім того, як попереджали в Оперативному командуванні, у пунктах базування також є споряджені ракетоносії, які можуть приєднатися до кораблів із ракетами "Калібр".

Командування Повітряних сил ЗСУ, зі свого боку, попереджало, що війна з Росією переходить на новий рівень і несе загрозу для України. З першого дня вторгнення окупанти випустили по українських містах понад 4000 ракет, а останнім часом ЗС РФ почали одночасно використовувати для атаки ракетне озброєння й дрони-камікадзе.

Днем раніше в Держдумі Росії назвали такі цілі ракетних ударів ЗС РФ в Україні. Так, російський депутат Андрій Гурулєв закликав продовжувати обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, а після цього дестабілізувати банківську систему нашої країни.