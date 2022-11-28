ВС РФ готовят на 29 ноября массированный обстрел Украины, — Евгений Карась

Вероятность масштабной атаки по Украине, по словам военнослужащего, составляет 90%, а о планах Кремля обстрелять Украину свидетельствуют многочисленные перехваты.

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Во вторник, 29 ноября, ВС РФ планируют осуществить массированные ракетные удары по Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил известный украинский военнослужащий, лидер организации C14 (сейчас "Основа будущего") Евгений Карась.

Массированный обстрел Украины 29 ноября — предупреждение от Евгения Карася

По его словам, 29 ноября ВС РФ планируют осуществить новые ракетные удары по Украине.

Вероятность массированной атаки по мирным городам, как утверждает Евгений Карась, составляет 90%.

"Хотят попробовать "большой-большой" (ракетный удар — ред.). Не могу судить о том, сколько нам осталось терпеть. Но учитывая цифры остатка ракет, я так понимаю, еще пять крупных обстрелов и будет в России катастрофа. Но это растянется на два-три месяца", — продолжил Евгений Карась и добавил, что о планах ВС РФ осуществить новую атаку свидетельствуют многочисленные перехваты.

Подытоживая, лидер организации "Основа будущего" пожелал удачи подразделениям противовоздушной обороны и призвал мирных украинцев "не вешать нос".

[ + – ] 29 ноября ВС РФ планируют осуществить массированный обстрел Украины

Массированный обстрел Украины — предупреждения от военного командования

Отметим, что ранее о масштабных ракетных ударах ВС РФ предупреждало Оперативное командование "Юг". По данным ведомства, Россия вывела в море корабли, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Более того, как предупреждали в Оперативном командовании, в пунктах базирования также есть снаряженные ракетоносители, которые могут присоединиться к кораблям, оснащенным ракетами "Калибр".

Командование Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, предупреждало, что война с Россией переходит на новый уровень и несет угрозу для Украины. С первого дня вторжения оккупанты выпустили по украинским городам более 4000 ракет, а в последнее время ВС РФ начали одновременно использовать для атаки ракетное вооружение и дроны-камикадзе.

Днем ранее в Госдуме России назвали следующие цели ракетных ударов ВС РФ в Украине. Так, российский депутат Андрей Гурулев призвал продолжать обстреливать объекты критической инфраструктуры, а после этого — дестабилизировать банковскую систему нашей страны.