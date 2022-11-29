"Крым не удержат": Арестович рассказал, когда Украина прогонит российских оккупантов с полуострова

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Крым будет снабжаться Россией при помощи кораблей. Они будут удобной мишенью для украинских ракет.

Related video

Арестович заявил, что Украина может вернуть оккупированный в 2014 году Крым к маю 2023 года. На полуострове очень тяжело обороняться. Об этом Арестович заявил во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По словам советника ОП, если ВСУ сделают все правильно, то деоккупировать полуостров можно будет уже через шесть месяцев.

"Ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат, если все сделать правильно", — сказал Арестович.

По его словам, полуостров – очень уязвимый объект для того, чтобы удерживать его в обороне. К примеру, из-за снабжения кораблями.

"Можем представить, что будет с этими кораблями, когда подойдут наши "Гарпуны" и "Нептуны", а они подойдут", — отметил советник ОП.

[ + – ] Арестович о деоккупации Крыма

Кроме того, советник Офиса президента рассказал о том, что российские солдаты в окопах столкнулись с большими трудностями в связи с погодными условиями. По его словам, украинское командование уже знает о том, что у российских мобилизованных есть случаи массовых проблем со здоровьем, так как они не умеют жить в окопах в зимнее время.

"Они (погодные условия, ред.) еще не стали по-настоящему тяжелыми. Еще все впереди. Санитарные потери могут быть не только от ранений… они могут быть больными", — сказал Арестович.

Он отметил, что санитарной потерей считается, когда военнослужащий выбывает из строя более, чем на один день.

Ранее Фокус сообщал, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о последствиях обстрела Украины Россией 23 ноября. По его словам, оккупанты хотят вызвать в стране гуманитарную катастрофу.

Также напомним, что Евгений Карась заявил, что ВС РФ готовят на 29 ноября массированный обстрел Украины. Вероятность масштабной атаки по Украине, по словам военнослужащего, составляет 90%, а о планах Кремля обстрелять Украину свидетельствуют многочисленные перехваты.