Переговоры не состоялись: Россия отказалась обсуждать ядерное оружие с США, - CNN

Российская сторона в одностороннем порядке заявила, что предложит новые даты для обсуждения Договора о сокращении и ограничении ядерного оружия. О причине данного решения в Кремле умалчивают.

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Российская Федерация сообщила Соединенным Штатам о переносе даты переговоров по стратегической стабильности в рамках Договора о сокращении и ограничении ядерных вооружений (СНВ-3) на неопределенное время. Об этом сообщает издание CNN.

"Соединенные Штаты и Российская Федерация должны были провести заседание Двусторонней консультативной комиссии по договору СНВ-3 в Каире для обсуждения выполнения договора во вторник, 29 ноября. Российская сторона проинформировала США о том, что Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты", — комментируют ситуацию в Госдепартаменте США.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон заинтересован в переговорах с РФ для скорейшего восстановления инспекций российских ядерных объектов. В Государственном департаменте США также отметили, что СНВ-3 является "инструментом стабильности".

Авторы публикации упомянули, что комиссия, которая отвечает за выполнение договора, в последний раз собиралась в Женеве в октябре прошлого года. Согласно СНВ-3, Россия и США должны были предоставить друг другу возможность проводить проверки ядерных объектов друг друга.

Инспекция ядерных объектов РФ со стороны США прекратилась в 2020 году в связи с карантинными ограничениями. В августе 2022 года Россия также не разрешила американской делегации проводить проверки на своей территории.

В издании отмечают, что СНВ-3 предусматривает ограничение количества ядерных боеголовок для обеих сторон. Кроме того, договор должен регулировать развертывание ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для доставки ядерных боеприпасов.

Напомним, что директор ЦРУ обсуждал с представителем Российской Федерации вопрос ядерного оружия через спецканал. Американский дипломат Билл Бернс выполнял роль ключевого посредника между РФ с США.

Еще Фокус писал о том, что Россия и США провели тайные переговоры на территории Турции. С российской стороны в Анкару отправился директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.