Переговори не відбулися: Росія відмовилася обговорювати ядерну зброю зі США, — CNN

Російська сторона в односторонньому порядку заявила, що запропонує нові дати для обговорення Договору про скорочення та обмеження ядерної зброї. Про причину цього рішення в Кремлі мовчать.

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Російська Федерація повідомила Сполученим Штатам про перенесення дати переговорів щодо стратегічної стабільності в межах Договору про скорочення та обмеження ядерних озброєнь (СНО-3) на невизначений час. Про це повідомляє видання CNN.

"Сполучені Штати та Російська Федерація мали провести засідання Двосторонньої консультативної комісії за договором СНО-3 у Каїрі для обговорення виконання договору у вівторок, 29 листопада. Російська сторона проінформувала США про те, що Росія в односторонньому порядку відклала зустріч і заявила, що запропонує нові дати", — коментують ситуацію в Держдепартаменті США.

У відомстві наголосили, що Вашингтон зацікавлений у переговорах із РФ для якнайшвидшого відновлення інспекцій російських ядерних об'єктів. У Державному департаменті США також наголосили, що СНО-3 є "інструментом стабільності".

Автори публікації згадали, що комісія, яка відповідає за виконання договору, востаннє збиралася в Женеві у жовтні минулого року. Відповідно до СНО-3, Росія та США мали надати одне одному можливість проводити перевірки ядерних об'єктів одне одного.

Інспекція ядерних об'єктів РФ із боку США припинилася 2020 року у зв'язку з карантинними обмеженнями. У серпні 2022 року Росія також не дозволила американській делегації проводити перевірки на своїй території.

У виданні наголошують, що СНО-3 передбачає обмеження кількості ядерних боєголовок для обох сторін. Крім того, договір має регулювати розгортання ракет наземного та підводного базування та бомбардувальників для доставки ядерних боєприпасів.

Нагадаємо, що директор ЦРУ обговорював із представником Російської Федерації питання ядерної зброї через спецканал. Американський дипломат Білл Бернс виконував роль ключового посередника між РФ із США.

Ще Фокус писав про те, що Росія та США провели таємні переговори на території Туреччини. З російської сторони в Анкару вирушив директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.