Директор ЦРУ обговорював з російським колегою питання ядерної зброї через спецканал, — ЗМІ

Протягом року досвідчений дипломат Білл Бернс від імені Байдена неодноразово проводив переговори з росіянами. Колишньому послу США у РФ відводиться роль ключового посередника і натомість погіршення американо-російських відносин.

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Сполучені Штати й РФ мають канали для обговорення питань, пов'язаних з управлінням ядерними ризиками, заявила Елізабет Руд, тимчасова повірена у справах США у РФ. Про це повідомляє російське інформагентство "РИА Новости".

Ці коментарі американського дипломата відбулися після зустрічі директора ЦРУ Білла Бернса з керівником російської служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним в Анкарі на початку листопада.

"Сполучені Штати мають канали для управління ризиками, пов'язаними з Російською Федерацією, особливо ядерними ризиками. І в цьому була мета зустрічі директора ЦРУ Білла Бернса з його російським колегою", — пояснила дипломат.

Наголошується, що питання війни в Україні представники двох країн не обговорювали.

Протягом року Бернс за розпорядженням адміністрації Байдена неодноразово проводив переговори з росіянами. Досвідчений дипломат і колишній посол США РФ виконував роль ключового посередника на тлі погіршення американо-російських відносин.

Баскетболістка Бріттні Грайнер та ексвійськовослужбовець Пол Вілан

У ще одному опублікованому відео наголошується, що представники США намагаються зі спецканалами домовитися з РФ про питання звільнення Бріттні Грайнера та Пола Вілана.

Повідомляється, що Вашингтон виніс на обговорення серйозну пропозицію.

"Ми працюємо в цьому напрямку і пропонуємо альтернативи. Але, на жаль, поки що від РФ не надійшло якоїсь певної відповіді на пропозицію", — зазначила Руд.

Колишній морський піхотинець Пол Вілан відбуває 16-річний термін за підозрою у шпигунстві, а баскетболістку Брітні Грайнер засуджено до 9-річного терміну ув'язнення за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Нагадаємо, що за оцінками ЗМІ, ракетні удари ЗС РФ можуть призвести до ядерної катастрофи. Через російські ракетні атаки минулого тижня було відключено подачу електроенергії на українську АЕС, що стало новою загрозою для України.

Раніше Фокус повідомляв, що і в "Росатомі" обговорюють потенційно можливу атомну катастрофу на ЗАЕС. Окупанти покладають на Україну відповідальність за можливу катастрофу, на їхню думку, Україна нібито "вважає припустимим невеликий ядерний інцидент".