Директор ЦРУ обсуждал с российским коллегой вопрос ядерного оружия через спецканал, — СМИ

В течение года опытный дипломат Билл Бернс от имени Байдена неоднократно проводил переговоры с россиянами. Бывшему послу США в РФ отводится роль ключевого посредника на фоне ухудшения американо-российских отношений.

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У Соединенных Штатов и РФ есть каналы для обсуждения вопросов, связанных с управлением ядерными рисками, заявила Элизабет Руд, временная поверенная в делах США в РФ. Об этом сообщает российское инфагентство "РИА Новости".

Эти комментарии американского дипломата последовали после встречи директора ЦРУ Билла Бернса с руководителем российской службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в Анкаре в начале ноября.

"У Соединенных Штатов есть каналы для управления рисками, связанными с Российской Федерацией, в особенности ядерными рисками. И в этом состояла цель встречи директора ЦРУ Билла Бернса с его российским коллегой", — пояснила дипломат.

Отмечается, что вопросы войны в Украине представители двух стран не обсуждали.

В течение года Бернс по распоряжению администрации Байдена неоднократно проводил переговоры с россиянами. Опытный дипломат и бывший посол США в РФ выполнял роль ключевого посредника на фоне ухудшения американо-российских отношений.

Баскетболистка Бриттни Грайнер и экс-военнослужащий Пол Уилан

В еще одном опубликованном видео отмечается, что представители США пытаются по спецканалам договориться с РФ о вопросе освобождения Бриттни Грайнера и Пола Уилана.

Сообщается, что Вашингтон вынес на обсуждение серьезное предложение.

"Мы работаем в этом направлении и предлагаем альтернативы. Но, к сожалению, пока от РФ не последовало какого-либо определенного ответа на предложение", — отметила Руд.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан отбывает 16-летний срок по подозрению в шпионаже, а баскетболистка Бриттни Грайн приговорена к 9-летнему сроку тюремного заключения по обвинению в хранении наркотиков.

Напомним, что, по оценкам СМИ, ракетные удары ВС РФ могут привести к ядерной катастрофе. Из-за российских ракетных атак на минувшей неделе была отключена подача электроэнергии на украинской АЭС, что стало новой угрозой для Украины.

Ранее Фокус сообщал, что и в "Росатоме" обсуждают о потенциально возможную атомную катастрофу на ЗАЭС. Оккупанты возлагают на Украину ответственность за возможную катастрофу, по их мнению, Украина якобы "считает допустимым небольшой ядерный инцидент".