Росія та США готуються до переговорів щодо ядерної зброї, — Bloomberg

У США мають намір розпочати діалог із Російською Федерацією для зниження ризику ядерної загрози.

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Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що США готує ґрунт для майбутніх переговорів з Російською Федерацією. Про це пише видання Bloomberg.

За інформацією журналістів, переговори між Сполученими Штатами та Росією можуть відбутися найближчим часом. Таким чином США розраховують відновити свій контроль над ядерною зброєю РФ.

"Ми залишаємо за собою право прямо говорити на найвищому рівні з питань, що викликають стурбованість у Сполучених Штатів", — сказала прессекретар Білого дому.

При цьому Карін Жан-П'єр відмовилася давати коментарі щодо переговорів радника з національної безпеки Джейка Саллівана з представниками Кремля. З російського боку також заявили, що їм "нема чого сказати" з приводу переговорів із Вашингтоном.

У публікації наголошується, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США втратили можливість проводити інспекції на російських ядерних об'єктах. У Кремлі також відмовилися відвідувати США, посилаючись на візові обмеження. Крім того, контроль стану ядерних об'єктів було припинено у 2020 році через пандемію Covid-19.

Журналісти також зазначили, що цього разу місцем зустрічі представників Росії та США може стати Каїр. Раніше подібна зустріч могла б відбутися у Швейцарії, проте після 24 лютого країна запровадила щодо РФ санкції.

Автори публікації зазначили, що у Російській Федерації хочуть відновити діалог із Вашингтоном. При цьому заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков утримався від коментарів щодо майбутніх переговорів із США.

Нагадаємо, що Вашингтон провів таємні переговори з представниками Володимира Путіна, щоб не допустити ескалації у російсько-українській війні.

Також Фокус писав про те, що західні країни допускають можливість мирних переговорів між Україною та Росією у разі повернення Херсона під контроль ЗСУ.

Нагадаємо, що в Міністерстві фінансів США закликали американські банки співпрацювати з російськими компаніями, попри санкції.