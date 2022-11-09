Россия и США готовятся к переговорам о ядерном оружии, - Bloomberg

В США намерены начать диалог с Российской Федерацией для снижения риска ядерной угрозы.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США готовит почву для будущих переговоров с Российской Федерацией. Об этом пишет издание Bloomberg.

За информацией журналистов, переговоры между Соединенными Штатами и Россией могут состояться в ближайшее время. Таким образом в США рассчитывают возобновить свой контроль над ядерным оружием РФ.

"Мы оставляем за собой право прямо говорить на высшем уровне по вопросам, вызывающим озабоченность у Соединенных Штатов", — сказала пресс-секретарь Белого дома.

При этом Карин Жан-Пьер отказалась давать комментарии по поводу переговоров советника по национальной безопасности Джейка Салливана с представителями Кремля. С российской стороны также заявили, что им "нечего сказать" по поводу переговоров с Вашингтоном.

В публикации отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину, США потеряли возможность проводить инспекции на российских ядерных объектах. В Кремле также отказались посещать США, ссылаясь на визовые ограничения. Кроме того, контроль состояния ядерных объектов был приостановлен в 2020 году из-за пандемии Covid-19.

Журналисты также отметили, что в этот раз местом встречи представителей России и США может стать Каир. Ранее подобная встреча могла бы состояться в Швейцарии, однако после 24 февраля страна ввела по отношению к РФ санкции.

Авторы публикации отметили, что в Российской Федерации хотят возобновить диалог с Вашингтоном. При этом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков воздержался от комментариев по поводу грядущих переговоров з США.

Напомним, что Вашингтон провел тайные переговоры с представителями Владимира Путина, чтобы не допустить эскалации в российско-украинской войне.

Также Фокус писал о том, что западные страны допускают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией в случае возвращения Херсона под контроль ЗСУ.

Напомним, что в Министерстве финансов США призвали американские банки сотрудничать с российскими компаниями, невзирая на санкции.