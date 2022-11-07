"Нам нечего сказать": в Кремле отказались комментировать переговоры с Вашингтоном

Дмитрий Песков обвинил американские СМИ в попытке спекулировать на теме переговоров, и заявил, что Россия "открыта" к диалогу с Украиной.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать переговоры советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с высокопоставленными помощниками Владимира Путина. Об этом сообщает британское издание The Independent.

По словам журналистов, представитель Вашингтона провел тайные переговоры с советником российского президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и советником по национальной безопасности Николаем Патрушевым.

Сообщалось, что целью переговоров было предотвращение эскалации со стороны России в российско-украинской войне. В США хотели убедиться, что военные действия не выйдут за предел территории Украины, а также что Кремль не станет применять ядерное оружие.

При этом со стороны Российской Федерации тема переговоров с Вашингтоном умалчивается. После того как информация о переговорах попала в СМИ, Дмитрий Песков заявил, что Кремлю "нечего сказать по поводу этой публикации".

"Еще раз повторяю, что есть некоторые правдивые сообщения, но по большей части есть сообщения, которые являются чистой спекуляцией", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что Кремль готов пойти на диалог с Украиной, однако сейчас нет такой возможности из-за отказа украинской стороны вести переговоры с Владимиром Путиным.

Как сообщают журналисты, США призывали Украину публично выразить готовность к диалогу с Россией. По мнению Вашингтона, такой шаг снизил бы опасения некоторых стран по поводу дальнейшей эскалации военных действий и частично решил бы проблему "усталости от войны в Украине". По этому поводу Песков заявил, что в Кремле не знают, правдива ли эта информация.

Ранее в США и НАТО назвали событие, после которого могут возобновиться переговоры между Россией и Украиной.

Также Фокус писал о том, почему Российская Федерация постепенно отказывается от идеи посадить Украину за стол переговоров посредством ядерного шантажа.