Ядерный шантаж Кремля не заставит Украину пойти на переговоры, – ISW

Китай мог послать РФ четкий сигнал о невозможности ведения ядерной войны, считают в американском Институте изучения войны. Кремль вынужденно пошел на деэскалацию ядерной риторики.

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Россия не сможет усадить Украину за стол переговоров посредством ядерных угроз. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Кремль, как отметили в институте, может далее прибегать к ядерным угрозам, чтобы побудить Соединенные Штаты и союзников оказать давление на Украину для проведения переговоров. Напрямую заставить Киев пойти на мир таким образом станет неудачной затеей, сказано в отчете.

В ISW считают маловероятным сценарий использования РФ ядерного оружия в войне с Украиной и сейчас кремлевское руководство предпринимает шаги по деэскалации ядерной риторики.

"Ядерные угрозы Кремля не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать сопротивляться российскому вторжению. Украина и ее международные покровители ясно дали понять, что не примут переговоров под дулом пистолета и не откажутся от суверенного права Украины на ее территории", — указали специалисты.

Соединенные Штаты и их союзники, по мнению аналитиков, не должны подрывать неизменную приверженность Украины возвращению всей оккупированной Россией территории и прекращению геноцида.

Почему Россия уменьшает ядерные угрозы?

Кремль, возможно, в частном порядке прояснил ядерную политику по деэскалации в диалоге с США и их союзниками, отметил ISW.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан общался с советником президента России по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, чтобы уменьшить риск применения ядерного оружия.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин отметил 26 октября, что глава минобороны России Сергей Шойгу звонил коллегам, уверяя их в отсутствии идеи у Москвы использовать ядерное оружие против Украины.

Китай мог также сыграть роль в давлении, чтобы Кремль уменьшил ядерные угрозы. Аналитики вспомнили, как глава КНР Си Цзиньпин заявил 4 ноября, что международное сообщество должно вместе противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия, а также отказаться от ведения ядерных войн.

[ + – ] Си Цзиньпин считает, что мир должен вместе противостоять угрозе ядерной войны Фото: Flickr

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ мог высказать эти же идеи Шойгу во время телефонного разговора 26 октября, заметили эксперты.

"Риторический сдвиг Кремля указывает на то, что высшее военное командование в какой-то степени осознают огромные издержки из-за незначительной оперативной выгоды, которые Россия понесет в случае применения ядерного оружия против Украины или НАТО", — заключили специалисты.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о рассуждениях президента России Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки в телефонном разговоре с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Путин, по данным журналистов, мог сказать, что для победы не нужно применять ядерное орудие по крупным городам. Макрону такой разговор пришелся не по душе, отметили авторы статьи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит вероятности применения Москвой ядерного оружия в Украине, но грозит значительными последствиями, если этот сценарий все же настанет.

Ранее стало известно, что в Средиземное море вошла американская атомная подводная лодка Rhode Island, которую называют "всадником ядерного апокалипсиса". На борту судна могут находиться от 150 до 200 ядерных боеголовок.