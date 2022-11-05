Столтенберг рассказал, что ждет Россию в случае ядерного удара по Украине

Применение оружия массового поражения, по словам генсека НАТО, изменит характер полномасштабной войны.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил вероятность ядерного удара по Украине. Об этом пишет турецкий телеканал NTV.

В новом интервью Столтенберг называет небольшой вероятность применения Россией ядерного оружия в ходе полномасштабного вторжения. При этом Запад серьезно относится к угрозе ядерной эскалации со стороны Кремля.

"Риск применения Россией ядерного оружия в Украине невелик, но последствия будут значительными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно. Россия действует безответственно и безрассудно", — отмечает генсек НАТО, добавляя, что применение ЯО изменит характер конфликта.

Также Столтенберг ответил на вопрос, будет ли реальна возможность размещения ядерного потенциала в Швеции и Финляндии, которые сейчас проходят процедуры вступления в НАТО. По словам генсека, альянс не планирует менять свои ядерные позиции и расширяться. Йенс Столтенберг заявил, что ожидает более быстрого присоединения стран к организации.

Кроме этого, генсек альянса отметил то, что нужно дальше поддерживать Украину в ходе российско-украинской войны, ведь победа РФ нанесет ущерб всему миру.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину… Для всех нас важно, чтобы победила Украина, а не Путин", — отметил Йенс Столтенберг.

В частности, генсек НАТО настаивает на том, чтобы Москва также отнеслась с пониманием к прекращению военных действий, чтобы решить проблему всемирного голода.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявлял, что после применения РФ ядерного оружия в войну напрямую вступит НАТО.

Также Фокус более подробно писал о вероятности применения Россией ядерного оружия в Украине.