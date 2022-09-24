Шантаж Путина. Применит ли Россия ядерное оружие в Украине

По мнению экспертов, целью России при применении тактической ядерной бомбы в Украине может стать желание заставить украинцев сдаться или подчиниться переговорам, а также разделить западных сторонников страны.

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Чем могут обернуться угрозы Владимира Путина касательно применении ядерного оружия в Украине. Об этом пишет Aljazeera.

Российский президент открыто шантажирует Украину и мир имеющимся у РФ запасом ядерного оружия. Однако западные аналитики разбирались, что Путин сделает первый шаг и использует мощное оружие после того, как США сделали это в Японии в 1945 году.

"Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что ветер может дуть и в их сторону", — заявлял ранее глава государства и подчеркивал, что его слова не блеф.

Журналисты побеседовали с несколькими экспертами о возможных сценариях, которые могут возникнуть, если Россия пойдет на ядерный удар.

Как выглядел бы российский ядерный удар?

Аналитики говорят, что Москва, скорее всего, развернет одну или несколько "тактических" или боевых ядерных бомб. Это оружие мощностью от 0,3 килотонн до 100 килотонн взрывной мощности по сравнению с 1,2 мегатоннами крупнейшей стратегической боеголовки США или 58-мегатонной российской бомбы.

Тактические бомбы созданы для ограниченного влияния на поле боя по сравнению со стратегическим ядерным оружием, предназначенным для борьбы и победы в полной войне.

Однако слова "маленькая" и "ограниченная" относительны: атомная бомба, сброшенная США на Хиросиму в 1945 году, имела мощность всего 15 килотонн.

[ + – ] Ядерный удар в Нагасаки Фото: Daily Mail

Чего хочет Москва?

Аналитики говорят, что целью России при применении тактической ядерной бомбы в Украине может стать желание заставить украинцев сдаться или подчиниться переговорам, а также разделить западных сторонников страны.

Марк Канчиан, военный эксперт по программе международной безопасности CSIS в Вашингтоне, уверен, что Россия не будет использовать ядерное оружие на линии фронта.

Чтобы захватить 20 миль (32 километра) территории, может потребоваться 20 небольших ядерных бомб – это небольшое преимущество за огромные риски использования ядерного оружия и осадков.

"Просто использовать одно будет недостаточно", — отметил специалист.

Москва могла бы послать сильный сигнал и избежать значительных потерь, взорвав ядерную бомбу над водой или выбросив одну высоко над Украиной, чтобы создать электромагнитный импульс, который выведет из строя электронное оборудование.

Или же Путин мог бы выбрать большие разрушения и смерть: атаковать украинскую военную базу или ударить по городскому центру, например по Киеву, спровоцировав массовые потери и, как вариант, уничтожив политическое руководство страны.

Другой эксперт по ядерной политике заявляет, что такой сценарий также был бы направлен на раскол альянса НАТО по вопросам помощи Украине.

Должен ли Запад ответить ядерным оружием?

Запад остается неоднозначным относительно того, как он ответит на тактический ядерный удар. Соединенные Штаты и НАТО не хотят казаться слабыми перед неявной ядерной угрозой РФ. А новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс открыто заявляла о готовности использовать ядерное оружие против России в случае необходимости.

Однако лидеры западных стран также хотели бы избежать возможности того, что война в Украине, которая не является членом НАТО, может перерасти в гораздо более широкую, разрушительную глобальную ядерную войну.

Эксперты говорят, что у Запада не будет другого выхода, как ответить, и ответ должен поступить от НАТО как группы, а не Соединенных Штатов отдельно.

США уже разместили около 100 единиц собственного тактического ядерного оружия в странах НАТО и могут ответить подобным образом против российских войск.

Другой риск заключается в том, что некоторые члены НАТО могут отказаться от ядерного ответа, обслуживая цели Путина по ослаблению альянса.

Возможность нападения Украины на Россию

Ответ на российскую ядерную атаку более обычным военным или дипломатическим способом и поставка Украине большего количества летального оружия для нападения на Россию может быть более эффективным, говорят западные эксперты.

"Использование ядерного оружия Россией может дать возможность убедить страны, которые до сих пор не хотели — например, Индию и, возможно, даже Китай — участвовать в усилении санкций", — добавил Крениг.

Кроме того, США могли бы предложить Украине самолеты НАТО, батареи противоракет Patriot и THAAD, а также ракеты большой дальности ATACMS, которые могли бы использоваться украинскими силами для ударов по России.

Напомним, российские войска применили против ВСУ химическое оружие под Херсоном.

Также Фокус писал о том, как олигархи собираются выживать после вероятного ядерного удара.