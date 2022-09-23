Эксперт рассказал, как миллиардеры собираются выживать после ядерного апокалипсиса

Оказалось, что в бункерах даже есть площадки для выгула собак и конюшни, но многое миллиардеры не предусмотрели

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На фоне войны в Украине и частых угроз со стороны российских политиков, тема бункеров и вопроса о том, как выжить после ядерного апокалипсиса возникает все чаще. Оказалось, что многие богачи уже обзавелись надежными бункерами. Профессор Дуглас Рушкофф написал работу под названием Survival Of The Richest (Спасение самых богатых), где подробно рассказал, как именно самые богатые и будут спасаться, пишет Daily Mail.

Эксперт по технологиям, Рушкофф заинтересовался этим вопросом после того, как встретился с некоторыми бизнес-магнатами в 2018 году.

Встреча была секретной, а гонорар за консультацию составлял треть его годовой зарплаты в Городском университете Нью-Йорка, так что Дугалс Рушкофф согласился на встречу. Он отметил, что он прилетел бизнес-классом, а потом его три часа везли на лимузине в некое роскошное, но изолированное место в пустыне.

[ + – ] В бункере от Oppidum есть даже гараж для дорогих авто Фото: Oppidum

"Это был курорт в глуши", — отмечает Рушкофф и говорит, что встречался с пятью богачами.

"Все они были из высшего эшелона мира технологических инвестиций и хедж-фондов. По крайней мере двое из них были миллиардерами", — профессор вспоминает, что они расспрашивали его о том, что будет происходить после События, как они называют вероятный апокалипсис.

Это был их эвфемизм для экологического коллапса, социальных беспорядков, неудержимого вируса или злонамеренного взлома Сети, который однажды может уничтожить все.

Они интересовались, где лучше строить бункеры: в Новой Зеландии или на Аляске? Какой регион будет меньше затронут грядущим климатическим кризисом? Что было большей угрозой: изменение климата или биологическая война?

Это были вопросы, занимавшие их умы, и Рушкофф сказал, что был поражен тем, как много они об этом думали.

[ + – ] Бассейн и сад в бункере от Oppidum Фото: Oppidum

Один из них уже в то время нанял дюжину спецназовцев, которые должны были доставить на его тайную базу, другой хотел построить бассейн с подогревом в своем бункере и освещение, имитирующее солнечный свет.

А когда профессор предположил, что детали для системы подогрева воды в бассейне после апокалипсиса найти будет сложно, то миллионер просто серьезно кивнул и "записал что-то в своем блокноте, видимо: "заказать больше деталей для бассейна", — отметил Дуглас.

Как указывает Рушкофф, вероятность того, что укрепленный бункер действительно защитит своих обитателей, очень мала. "Все попадает всюду. Ядовитые облака, чума и радиация имеют свойство распространяться и просачиваться даже сквозь самые продуманные преграды. Воздушные фильтры необходимо регулярно заменять, и иногда они выходят из строя", — сказал профессор и предупредил, что поиски новых фильтров будут проблемой: ведь фабрики, что их производят, будут уничтожены. Но богачей это мало интересовало.

Ибо в их стратегиях выживания есть фатальный изъян — как сохранить лояльность персонала, которому они платят за свою защиту в мире, погруженном в невообразимый хаос.

Так, по словам Роберта Висино, основателя калифорнийского поставщика бункеров Vivos, у Билла Гейтса огромные убежища под каждым из его домов.

"Пару лет назад к нам приезжал его начальник службы безопасности. Для этих мультимиллиардеров несколько миллионов — ничто. Это просто новейшая форма страхования жизни", — рассказал Висино.

Конечно, где расположены бункеры богачей и как укомплектованы – это секрет. Подсказки того, как они могут выглядеть содержаться в каталогах многочисленных компаний, которые занимаются постройкой бункеров.

Компания Rising S Company в Техасе, которая строит бункеры под девизом: "Мы не продаем страх, мы продаем готовность", предлагает убежище на полсотни человек.

[ + – ] Установка бункера от Rising S Фото: Скриншот

Бункер Aristocrat за 10 миллионов долларов может вместить и самого заказчика, и его семью, и друзей с персоналом.

В комплекте есть домашний кинотеатр, сауна, тренажерный зал, боулинг и, конечно же, бассейн. Но его можно дополнить, как угодно: например построить поле для гольфа, или площадку для выгула собак.

Так, один из заказчиков оборудовал в своем убежище тир, а другой – место для его любимых скаковых лошадей, которых нужно было доставить вниз на тайном лифте из зернохранилища.

Доступ ко всем этим бункерам может осуществляться через "паническую комнату" в главном доме владельца или через специально построенное сооружение на территории. Оно обычно выглядит, как обычное здание, но, стены у него из пуленепробиваемой стали толщиной в полдюйма, а за стандартной дверью находится тяжелая противовзрывная дверь.

Не менее роскошны апартаменты в Survival Condos, двух ракетных шахтах правительства США, построенных в Канзасе в 1960-х годах для защиты от ядерной боеголовки, в 100 раз более мощной, чем та, что была сброшена на Нагасаки.

[ + – ] Survival Condos - подземный комплекс для выживания Фото: Скриншот

Сегодня они превращены в комплексы подземных квартир, спускающихся на 15 этажей вниз и защищенных стенами толщиной до 9 футов. У них даже есть "окна" — настенные экраны, на которые можно проецировать изображения внешнего мира, — и у всех есть биде на случай повторения нехватки туалетной бумаги.

Также там имеется спа-центр и стена для скалолазания, каждая квартира стоит более трех миллионов долларов и кроме этого, каждый жилец должен платить по 2000 фунтов каждый месяц на пополнение продовольственных запасов, которых должно хватить минимум на пять лет жизни.

Одна из покупательниц даже оплатила переоборудование своих апартаментов в точную копию своего пентхауза в Нью-Йорке.

[ + – ] Апартаменты в Survival Condos Фото: Скриншот

А технический предприниматель Антонио Гарсиа Мартинес еще пять лет назад построил лагерь выживания на острове неподалеку от Сиэтла.

Рейд Хоффман, соучредитель LinkedIn, заявил, что по крайней мере половина его коллег-миллиардеров из Кремниевой долины аналогичным образом приобрели ту или иную форму "страховки на случай апокалипсиса" в виде бункера либо в США, либо за границей.

Для тех, кто хочет уехать как можно дальше от крупных населенных пунктов мира, одним из любимых направлений Судного дня является Новая Зеландия, известная своей природной красотой и относительной изолированностью.

Соучредитель PayPal Питер Тиль уже приобрел на малонаселенном острове бывшую овцеводческую ферму и, по слухам, построил там бункер.

Компания Rising S установила уже семь бункеров в Новой Зеландии. Впервые многие из них были использованы весной 2020 года, незадолго до того, как Новая Зеландия закрыла свои границы из-за пандемии Covid-19.

Гэри Линч из Rising S вспоминает, как один руководитель, сбежавший из Нью-Йорка, в отчаянии позвонил ему, потому что забыл код, чтобы открыть потайную дверь в свое убежище. "Он также задавал вопросы об электричестве и водонагревателе, а также о том, нужно ли ему брать дополнительные фильтры для воды или воздуха", — вспоминает Линч.

Но профессор Рушкофф отмечает, что на встрече Судного дня с пятью богачами они всерьез переживали о том, как обезопасить себя же от своего персонала, когда деньги станут неважны.

Один предложил использовать комбинацию замков, чтобы персонал не воровал продукты питания. Другой выступал за то, чтобы заставить их носить ошейники, которые могли бы привести к поражению электрическим током, если бы они отказались выполнять приказы.

Напомним, ранее компания Oppidum показала своих "сверхроскошные бункеры", которые могут включать в себя художественные галереи, парки, бары и бассейны с подсветкой.