Експерт розповів, як мільярдери збираються виживати після ядерного апокаліпсису

Виявилося, що в бункерах навіть є майданчики для вигулу собак і стайні, але багато що мільярдери не передбачили.

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На тлі війни в Україні та частих погроз із боку російських політиків, тема бункерів і питання про те, як вижити після ядерного апокаліпсису, виникає дедалі частіше. Виявилося, що багато багатіїв вже обзавелися надійними бункерами. Професор Дуглас Рушкофф написав роботу під назвою Survival Of The Richest ("Порятунок найбагатших"), де докладно розповів, як саме найбагатші й рятуватимуться, пише Daily Mail.

Експерт із технологій Рушкофф зацікавився цим питанням після того, як зустрівся з деякими бізнес-магнатами у 2018 році.

Зустріч була секретною, а гонорар за консультацію становив третину його річної зарплати в Міському університеті Нью-Йорка, тож Дугалс Рушкофф погодився на зустріч. Він зазначив, що він прилетів бізнес-класом, а потім його три години везли на лімузині в розкішне, але ізольоване місце в пустелі.

[ + – ] У бункері від Oppidum є навіть гараж для дорогих авто Фото: Oppidum

"Це був курорт у глушині", — зазначає Рушкофф і каже, що зустрічався з п'ятьма багатіями.

"Усі вони були з вищого ешелону світу технологічних інвестицій і хедж-фондів. Принаймні двоє з них були мільярдерами", — професор згадує, що вони розпитували його про те, що відбуватиметься після Події, як вони називають імовірний апокаліпсис.

Це був їхній евфемізм для екологічного колапсу, соціальних заворушень, нестримного вірусу чи зловмисного злому мережі, який одного разу може знищити все.

Вони цікавилися, де краще будувати бункери: у Новій Зеландії чи Алясці? Якого регіону найменше торкнеться майбутня кліматична криза? Що було більшою загрозою: зміна клімату чи біологічна війна?

Це були питання, які займали їхні уми, і Рушкофф сказав, що був вражений тим, як багато вони про це думали.

[ + – ] Басейн і сад у бункері від Oppidum Фото: Oppidum

Один із них уже на той час найняв дюжину спецназівців, які мали доставити на його таємну базу, інший хотів побудувати басейн із підігрівом у своєму бункері й освітлення, що імітує сонячне світло.

А коли професор припустив, що деталі для системи підігріву води в басейні після апокаліпсису знайти буде складно, то мільйонер просто серйозно кивнув і "записав щось у своєму блокноті, мабуть: замовити більше деталей для басейну", — зазначив Дуглас.

Як зазначає Рушкофф, імовірність того, що укріплений бункер справді захистить своїх мешканців, дуже мала. "Все потрапляє всюди. Отруйні хмари, чума та радіація мають властивість поширюватися та просочуватися навіть крізь продумані перепони. Повітряні фільтри необхідно регулярно замінювати, і іноді вони виходять із ладу", — сказав професор і попередив, що пошуки нових фільтрів будуть проблемою: адже фабрики, що їх виробляють, будуть знищені. Але багатіїв це мало цікавило.

Бо в їхніх стратегіях виживання є фатальна вада — як зберегти лояльність персоналу, якому вони платять за свій захист у світі, зануреному в неймовірний хаос.

Так, за словами Роберта Вісіно, засновника каліфорнійського постачальника бункерів Vivos, Білл Гейтс має величезні притулки під кожним із його будинків.

"Кілька років тому до нас приїжджав його начальник служби безпеки. Для цих мультимільярдерів кілька мільйонів — ніщо. Це просто найновіша форма страхування життя", — розповів Вісіно.

Звичайно, де розташовані бункери багатіїв і як укомплектовані — це секрет. Підказки того, який вони можуть мати вигляд, — у каталогах численних компаній, які займаються будівництвом бункерів.

Компанія Rising S Company у Техасі, яка будує бункери під девізом: "Ми не продаємо страх, ми продаємо готовність", — пропонує притулок на пів сотні людей.

[ + – ] Встановлення бункера від Rising S Фото: Скриншот

Бункер Aristocrat за 10 мільйонів доларів може вмістити і самого замовника, його сім'ю, і друзів із персоналом.

У комплекті є домашній кінотеатр, сауна, тренажерний зал, боулінг і, звичайно ж, басейн. Але його можна доповнити, як завгодно: наприклад, побудувати поле для гольфу або майданчик для вигулу собак.

Так, один із замовників обладнав у своєму укритті тир, а інший — місце для його улюблених скакових коней, яких треба було доставити вниз на таємному ліфті зі зерносховища.

Доступ до всіх цих бункерів може здійснюватися через "панічну кімнату" в головному будинку власника або через спеціально побудовану споруду на території. Вона зазвичай має вигляд звичайної будівлі, проте стіни в неї з куленепробивної сталі товщиною в пів дюйма, а за стандартними дверима розташовані важкі противибухові двері.

Не менш розкішні апартаменти в Survival Condos, двох ракетних шахтах уряду США, побудованих у Канзасі в 1960-х роках для захисту від ядерної боєголовки, у 100 разів потужнішої, ніж скинута на Нагасакі.

[ + – ] Survival Condos — підземний комплекс для виживання Фото: Скриншот

Сьогодні вони перетворені на комплекси підземних квартир, що спускаються на 15 поверхів вниз і захищені стінами завтовшки до 9 футів. Вони навіть мають "вікна" — настінні екрани, на які можна проєктувати зображення зовнішнього світу, — і всі мають біде на випадок повторення нестачі туалетного паперу.

Також там є спа-центр і стіна для скелелазіння, кожна квартира коштує понад три мільйони доларів, і, крім цього, кожен мешканець повинен платити по 2000 фунтів щомісяця на поповнення продовольчих запасів, яких має вистачити мінімум на п'ять років життя.

Одна з покупців навіть сплатила за переобладнання своїх апартаментів у точну копію свого пентхауза в Нью-Йорку.

[ + – ] Апартаменти в Survival Condos Фото: Скриншот

А технічний підприємець Антоніо Гарсіа Мартінес ще п'ять років тому збудував табір виживання на острові неподалік Сіетла.

Рейд Гоффман, співзасновник LinkedIn, заявив, що принаймні половина його колег-мільярдерів із Кремнієвої долини аналогічно отримала ту чи іншу форму "страховки на випадок апокаліпсису" у вигляді бункера або в США, або за кордоном.

Для тих, хто хоче поїхати якнайдалі від великих населених пунктів світу, одним із улюблених напрямків Судного дня є Нова Зеландія, відома своєю природною красою та відносною ізольованістю.

Співзасновник PayPal Пітер Тіль уже придбав на малонаселеному острові колишню вівчарську ферму і, за чутками, збудував там бункер.

Компанія Rising S встановила вже сім бункерів у Новій Зеландії. Вперше багато які з них були використані навесні 2020 року, незадовго до того, як Нова Зеландія закрила свої кордони через пандемію Covid-19.

Гері Лінч із Rising S згадує, як один керівник, який втік із Нью-Йорка, у розпачі зателефонував йому, бо забув код, щоб відкрити потаємні двері у свій притулок. "Він також ставив питання про електрику та водонагрівач, а також про те, чи потрібно йому брати додаткові фільтри для води або повітря", — згадує Лінч.

Але професор Рушкофф зазначає, що на зустрічі Судного дня з п'ятьма багатіями вони всерйоз переживали про те, як убезпечити себе від свого персоналу, коли гроші стануть неважливими.

Один запропонував використовувати комбінацію замків, щоби персонал не крав продукти харчування. Інший виступав за те, щоб змусити їх носити нашийники, які могли б призвести до ураження електричним струмом, якби вони відмовилися виконувати накази.

Нагадаємо, раніше компанія Oppidum показала свої "надрозкішні бункери", які можуть включати в себе художні галереї, парки, бари та басейни з підсвічуванням.