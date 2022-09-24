Шантаж Путіна. Чи застосує Росія ядерну зброю в Україні

На думку експертів, за допомогою застосування тактичної ядерної бомби Росія може спробувати змусити українців здатися або підкоритися переговорам, а також розділити західних прихильників країни.

Related video

Чим можуть обернутися погрози Володимира Путіна про застосування ядерної зброї в Україні. Про це пише Aljazeera.

Російський президент відкрито шантажує Україну та світ наявним у РФ запасом ядерної зброї. Однак, західні аналітики розбирались, що Володимир Путін зробить перший крок та використає потужну зброю після того, як США зробили це в Японії в 1945 році.

"Ті, хто намагається шантажувати нас ядерною зброєю, повинні знати, що вітер може подути і в їхній бік", — заявляв раніше глава держави та наголошував на тому, що його слова не блеф.

Журналісти поговорили з кількома експертами про можливі сценарії, які можуть виникнути, якщо Росія піде на ядерний удар.

Як би виглядав російський ядерний удар?

Аналітики кажуть, що Москва, швидше за все, розгорне одну або кілька "тактичних" або бойових ядерних бомб. Це мала зброя потужністю від 0,3 кілотонн до 100 кілотонн вибухової потужності порівняно з 1,2 мегатоннами найбільшої стратегічної боєголовки США або 58-мегатонної російської бомби.

Тактичні бомби створені для обмеженого впливу на поле бою порівняно зі стратегічною ядерною зброєю, яка призначена для боротьби та перемоги в повній війні.

Проте слова "маленька" і "обмежена" відносні: атомна бомба, скинута США на Хіросіму в 1945 році, мала потужність лише 15 кілотонн.

[ + – ] Ядерний удар у Нагасакі Фото: Daily Mail

Чого хоче Москва?

Аналітики кажуть, що метою Росії при застосуванні тактичної ядерної бомби в Україні є бажання змусити українців здатися або підкоритися переговорам, а також розділити західних прихильників країни.

Марк Канчіан, військовий експерт із програми міжнародної безпеки CSIS у Вашингтоні, впевнений, що Росія,не використовуватиме ядерну зброю на лінії фронту.

Щоб захопити 20 миль (32 кілометри) території, може знадобитися 20 невеликих ядерних бомб — це невелика перевага за величезні ризики використання ядерної зброї та ядерних опадів.

"Просто використовувати один буде недостатньо", — зазначив фахівець.

Натомість Москва могла б надіслати сильний сигнал і уникнути значних втрат, підірвавши ядерну бомбу над водою або викинувши одну високо над Україною, щоб створити електромагнітний імпульс, який виведе з ладу електронне обладнання.

Або ж Путін міг би вибрати більші руйнування та смерть: атакувати українську військову базу або вдарити по міському центру, наприклад Київ, спричинивши масові втрати та, як варіант, знищивши політичне керівництво країни.

Інший експерт з ядерної політики заявляє, що такий сценарій також був би спрямований на розкол альянсу НАТО у питаннях допомоги Україні.

Чи повинен Захід відповісти ядерною зброєю?

Захід залишається неоднозначним щодо того, як він відповість на тактичний ядерний удар, і вибір є складним. Сполучені Штати та НАТО не хочуть здаватися слабкими перед неявною ядерною загрозою. Нова прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс відкрито заявляла про готовність використати ядерну зброю проти Росії в разі необхідності.

Проте лідери західних країн також хотіли б уникнути можливості того, що війна в Україні, яка не є членом НАТО, може перерости у набагато ширшу, руйнівну глобальну ядерну війну.

Експерти кажуть, що в Заходу не буде іншого виходу, як відповісти, і що відповідь має надійти від НАТО як групи, а не Сполучених Штатів окремо.

Сполучені Штати вже розмістили близько 100 одиниць власної тактичної ядерної зброї в країнах НАТО і можуть відповісти подібним чином проти російських військ.

Інший ризик полягає в тому, що деякі члени НАТО можуть відмовитися від ядерної відповіді, обслуговуючи цілі Путіна щодо послаблення альянсу.

Можливість нападу України на Росію

Відповідь на російську ядерну атаку більш звичайним військовим або дипломатичним способом і постачання Україні більшої кількості летальної зброї для нападу на Росію може бути більш ефективною, кажуть західні експерти.

"Використання ядерної зброї Росією може дати можливість переконати країни, які досі не бажали — наприклад, Індію та, можливо, навіть Китай — брати участь у посиленні санкцій", — додав Креніг.

Крім того, Сполучені Штати могли б запропонувати Україні літаки НАТО, батареї протиракет Patriot і THAAD, а також ракети великої дальності ATACMS, які могли б використовуватися українськими силами для ударів углиб Росії.

Нагадаємо, російські війська застосували проти ЗСУ хімічну зброю під Херсоном.

Також Фокус писав про те, як олігархи збираються виживати після ймовірного ядерного удару.