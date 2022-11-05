Столтенберг розповів, що чекає на Росію у випадку ядерного удару по Україні

Застосування зброї масового ураження, за словами генсека, змінить характер повномасштабної війни.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оцінив ймовірність ядерного удару по Україні. Про це пише турецький телеканал NTV.

У новому інтерв'ю Столтенберг називає невеликою ймовірність застосування Росією ядерної зброї в ході повномасштабного вторгнення. Разом з цим, Захід серйозно ставиться до загрози ядерної ескалації зі сторони Кремля.

"Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні невеликий, але наслідки будуть значними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно. Росія діє безвідповідально та безрозсудно", — зазначає генсек НАТО, додаючи, що застосування ЯЗ змінить характер конфлікту.

Також Столтенберг відповів на запитання, чи буде реальною можливість розміщення ядерного потенціалу у Швеції та Фінляндії, які зараз проходять процедури вступу до НАТО. За словами генсека, альянс не планує змінювати своїх ядерних позиції та розгоратися. Єнс Столтенберг заявив, що очікує швидшого приєднання країн до організації.

Окрім цього, генсек альянсу наголосив на тому, що потрібно підтримувати Україну в ході російсько-української війни, адже перемога РФ завдасть шкоди всьому світу.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну…Для всіх нас важливо, щоб перемогла Україна, а не Путін", — зазначив Єнс Столтенберг.

Зокрема генсек НАТО наполягає на тому, щоб Москва також поставилася з розумінням до припинення воєнних дій, щоб вирішити проблему всесвітнього голоду.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявляв, що після застосування РФ ядерної зброї у війну безпосередньо вступить НАТО.

Також Фокус більш детально писав про ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні.