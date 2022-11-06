Хиросима доказала: Путин заявил, что для победы не нужны ядерные удары по крупным городам, — The Sun

По данным журналистов, Эманнюэль Макрон был встревожен комментарием Путина во время телефонного разговора. Слова главы Кремля прозвучали как однозначный намек на то, что он может устроить ядерный взрыв на востоке Украины и при этом не задеть Киев.

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Российский президент Владимир Путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает The Sun.

По данным журналистов, глава Кремля якобы заявил в беседе с Макроном, что ядерные удары, которые привели к окончанию Второй мировой, доказали, что для победы не нужно непременно разрушать крупные города.

Такое предупреждение от Путина прозвучало на фоне угроз тактическим ядерным оружием от других российских политиков.

По данным источника, Макрон был явно встревожен этим комментарием.

"Это прозвучало как очень однозначный намек на то, что Путин может устроить ядерный взрыв на востоке Украины, и при этом не задеть Киев", — заявил источник, добавив, что это прозвучало как новый выпад.

Источники в правительстве Франции сообщили, что президенты двух стран несомненно обсуждали риски, связанные с применением ядерного оружия.

"Путин хочет донести посыл о том, что он рассматривает все возможные сценарии, в соответствии с российской военной доктриной, связанной с ядерным оружием", — пояснил источник.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945-го

[ + – ] Хиросима и Нагасаки: последствия яредных ударов

Во время американских бомбардировок в августе 1945 года погибло в пределах 129-226 тысяч человек.

Напомним, что Дмитрий Медведев заявил, что возврат территорий Украине приведет к применению ядерного оружия и мировой войне. Вместе с тем, полная и безоговорочная победа РФ спасет мир от глобальной катастрофы.

Ранее Фокус сообщал, что Медведев объяснил, почему Россия долго молчала. По словам заместителя председателя Совбеза РФ, прежде Россия была "слаба и опустошена безвременьем", поэтому долго молчала.