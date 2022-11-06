Хіросіма довела: Путін заявив, що для перемоги не потрібні ядерні удари по великих містах, — The Sun

За даними журналістів, Еманнюель Макрон був стривожений коментарем Путіна під час телефонної розмови. Слова глави Кремля пролунали як однозначний натяк на те, що він може влаштувати ядерний вибух на сході України і водночас не зачепити Київ.

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Російський президент Володимир Путін згадав про ядерні удари в Хіросімі та Нагасакі під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомляє The Sun.

За даними журналістів, глава Кремля нібито заявив у розмові з Макроном, що ядерні удари, які призвели до закінчення Другої світової, довели, що для перемоги не потрібно неодмінно руйнувати великі міста.

Таке попередження від Путіна пролунало на тлі погроз тактичною ядерною зброєю від інших російських політиків.

За даними джерела, Макрон був стурбований цим коментарем.

"Це прозвучало як дуже однозначний натяк на те, що Путін може влаштувати ядерний вибух на сході України, і водночас не зачепити Київ", — заявило джерело, додавши, що це прозвучало як новий випад.

Джерела в уряді Франції повідомили, що президенти двох країн безперечно обговорювали ризики, пов'язані із застосуванням ядерної зброї.

"Путін хоче донести посил про те, що він розглядає всі можливі сценарії, відповідно до російської воєнної доктрини, пов'язаної з ядерною зброєю", — пояснило джерело.

Атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі у серпні 1945-го

[ + – ] Хіросіма та Нагасакі: наслідки ядерних ударів

Під час американських бомбардувань у серпні 1945 року загинуло в межах 129-226 тисяч людей.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв заявив, що повернення територій Україні призведе до застосування ядерної зброї та світової війни. Водночас, повна та беззаперечна перемога РФ врятує світ від глобальної катастрофи.

Раніше Фокус повідомляв, що Медведєв пояснив, чому Росія довго мовчала. За словами заступника голови Ради безпеки РФ, раніше Росія була "слабка і спустошена лихоліттям", тому довго мовчала.