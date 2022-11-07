Ядерний шантаж Кремля не змусить Україну піти на переговори, – ISW

Китай міг надіслати РФ чіткий сигнал про неможливість ведення ядерної війни, вважають в американському Інституті вивчення війни. Кремль вимушено пішов на деескалацію ядерної риторики.

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Росія не зможе посадити Україну за стіл переговорів через ядерні погрози. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль, як зазначили в інституті, може далі вдаватися до ядерних погроз, щоб спонукати Сполучені Штати та союзників тиснути на Україну для проведення переговорів. Безпосередньо змусити Київ піти на мир у такий спосіб стане невдалою витівкою, сказано у звіті.

В ISW вважають малоймовірним сценарій використання РФ ядерної зброї у війні з Україною, і зараз кремлівське керівництво робить кроки щодо деескалації ядерної риторики.

"Ядерні погрози Кремля не змогли підірвати політичну та громадську волю України продовжувати чинити опір російському вторгненню. Україна та її міжнародні покровителі ясно дали зрозуміти, що не ухвалять переговорів під дулом пістолета і не відмовляться від суверенного права України на її території", — зазначили фахівці.

Сполучені Штати та їх союзники, на думку аналітиків, не повинні підривати незмінну прихильність України до повернення всієї окупованої Росією території та припинення геноциду.

Чому Росія зменшує ядерні погрози?

Кремль, можливо, приватно прояснив ядерну політику щодо деескалації в діалозі зі США та їх союзниками, зазначив ISW.

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван спілкувався з радником президента Росії з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим, щоб зменшити ризик застосування ядерної зброї.

Російський посол у Великій Британії Андрій Келін зазначив 26 жовтня, що глава міноборони Росії Сергій Шойгу дзвонив колегам, запевняючи їх у відсутності ідеї у Москви використовувати ядерну зброю проти України.

Китай міг також зіграти роль тиску, щоб Кремль зменшив ядерні погрози. Аналітики згадали, як глава КНР Сі Цзіньпін заявив 4 листопада, що міжнародна спільнота має разом протистояти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї, а також відмовитись від ведення ядерних воєн.

[ + – ] Сі Цзіньпін вважає, що світ має разом протистояти загрозі ядерної війни Фото: Flickr

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе міг висловити ці ідеї Шойгу під час телефонної розмови 26 жовтня, зауважили експерти.

"Риторичний зсув Кремля вказує на те, що вище військове командування певною мірою усвідомлюють величезні витрати через незначну оперативну вигоду, яку Росія понесе у разі застосування ядерної зброї проти України чи НАТО", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація про міркування президента Росії Володимира Путіна про ядерні удари по Хіросімі та Нагасакі у телефонній розмові з його французьким колегою Емманюелем Макроном.

Путін, за даними журналістів, міг сказати, що для перемоги не потрібно застосовувати ядерну зброю у великих містах. Макрону така розмова припала не до душі, зазначили автори статті.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не бачить ймовірності застосування Москвою ядерної зброї в Україні, але погрожує значними наслідками, якщо цей сценарій все ж таки настане.

Раніше стало відомо, що до Середземного моря увійшов американський атомний підводний човен Rhode Island, який називають "вершником ядерного апокаліпсису". На борту судна можуть бути від 150 до 200 ядерних боєголовок.