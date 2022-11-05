"Послання Путіну": ядерний підводний човен США увійшов до Середземного моря, — ЗМІ

Підводний човен USS Rhode Island, який прозвали "вершником ядерного апокаліпсису", може нести 24 міжконтитентальні ракети з дальністю застосування до 18 тис. кілометрів.

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У Середземне море увійшов атомний підводний човен армії США під назвою Rhode Island. Італійське видання La Repubblica розповіло, що судно може протиставити потенційному супротивникові.

Журналісти називають Rhode Island "вершником ядерного апокаліпсису", адже на судні мають бути від 150 до 200 атомних боєголовок. Підводний човен оснащений 24 міжконтинентальними ракетами Trident II, які несуть до 14 ядерних боєголовок і можуть на величезній швидкості вразити ціль на відстані до 18 тисяч кілометрів. Це потужний засіб стримування та вагомий привід, аби Росія відмовилася від застосування ядерної зброї.

У Середземному морі може також знаходитися атомний підводний човен USS Florida, який востаннє бачили в Гібралтарській протоці близько місяця тому. Він несе 154 крилатих ракети зі звичайними боєголовками, які можуть запускатися чергами по сім штук та рухатися до цілі під водою. Багато експертів вважають, що влітку США показали "Флориду" біля острова Кріт, щоб переконати Росію не використати тактичну зброю в Україні — вогневої потужності підводного човна вистачить, щоб завдати руйнівного удару без застосування ядерних технологій.

Для протистояння НАТО Росія відправила до Середземного моря свій атомний підводний човен "Севєродвінськ", помічений ВМС Італії в Сицилійській протоці наприкінці серпня. Судно не несе ядерних боєголовок, натомість озброєне далекобійними крилатими ракетами "Калібр" і, за деякими даними, гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Раніше з'явилася інформація, що вище військове керівництво РФ обговорювало завдання ядерного удару по Україні. Президент Володимир Путін не брав участі у розмові, проте він стривожив США та союзні країни.

Втім, нещодавно розвідка США засумнівалася у ядерних можливостях Росії. Дані про розмови росіян недостатньо достовірні і деякі фрази могли бути вирвані з контексту. Поки розвідники не бачать ознак, що Володимир Путін готовий застосувати ядерну зброю на війні в Україні.

Комп'ютерна симуляція показала, як розвиватиметься ядерна війна з РФ. Модель показала, що всього за 5 годин від ударів загинуть 34 мільйони людей.