Думки розділилися: розвідники США засумнівалися в ядерних можливостях Росії, – CNN

Російські генерали, за даними американської розвідки, незадоволені великими втратами в Україні. Якщо окупанти зазнають у Херсоні принизливої поразки, Кремль може пустити в хід тактичну ядерну зброю.

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Національна рада США з розвідки припускає неточності в інформації про розмови російських військових застосувати ядерну зброю в Україні. Про це повідомили кілька джерел американського телеканалу CNN, які ознайомилися з оцінкою розвідданих.

Дані про розмови військових РФ — не опрацьовані, і не є продуктом із високим ступенем достовірності, а скоріше аналізом. Деякі чиновники вважають, що інформація про розмови могла бути вирвана з контексту і необов'язково вказує на готовність РФ застосувати ядерну зброю.

США не бачать готовності президента Росії Володимира Путіна піти на рішучий крок та використати ядерну зброю, заявили офіційні особи.

Інші члени адміністрації президента США Джо Байдена, які ознайомилися з оцінками, відреагували із занепокоєнням, оскільки високопоставлені російські генерали дедалі більше незадоволені втратами Росії в Україні.

"Це розчарування може перетворитися на розпач. Є питання у зв'язку з анексією окупованих українських територій — чи Росія піде на крайні заходи для захисту", — побоюються в Білому домі.

США стежать за діями РФ у Херсоні і якщо ЗСУ витіснять окупантів із принизливою поразкою, це може стати спусковим гачком, який змусить Путіна вдатися до тактичної ядерної зброї. Це один зі сценаріїв, хоча офіційні особи у Штатах наголошують, що Херсон — єдиний центр їхньої уваги.

"Тільки Путін може знати, що в нього в голові", — зауважили чиновники.

Володимир Путін міг не брати участь у розмовах про ядерну зброю

Першим про розмови у російських військових колах щодо застосування тактичної ядерної зброї в Україні писало видання The New York Times. За даними журналістів, це викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні, а Володимир Путін у цих переговорах не брав участі.

Представник Білого дому Джон Кірбі у відповідь заявив, що США не вбачають ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї.

МЗС Росії 2 листопада заявило про неприпустимість ядерної війни та особливу відповідальність РФ як ядерної держави. Путін визнавав відсутність сенсу у використанні ядерної зброї в Україні, а його прессекретар назвав інформацію, що поширюється, небезпечним "цілеспрямованим накачуванням".

Українське військове керівництво уважно ставиться до загроз Москви завдати ядерного удару по Україні та закликає Захід не розслаблятися. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вигадав новий міф — в Україні нібито хочуть розмістити ядерну зброю НАТО.