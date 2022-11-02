"Цілеспрямоване накачування": у Кремлі висловилися про застосування ядерної зброї в Україні

У США помітили часті міркування Володимира Путіна щодо застосування тактичної ядерної зброї. Москва навпаки звинувачує Захід у нагнітанні та відмовляється брати участь у дискусіях.

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Заяви деяких західних чиновників та публікації у ЗМІ про можливе застосування Росією тактичної ядерної зброї у війні з Україною — це "цілеспрямоване накачування". Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише агентство РБК.

"Ми констатуємо, що як на офіційному рівні, так і на рівні ЗМІ відбувається цілеспрямоване накачування ось цієї теми ядерної зброї. Не маємо жодного наміру брати участь у цьому накачуванні", — зазначив Пєсков у розмові з журналістами.

У Кремлі вважають це "накачування" вельми безвідповідальним.

Президент США Джо Байден вважає, що російський глава Володимир Путін має дуже небезпечний підхід до цієї проблеми. За його словами, Путін може закінчити війну та вивести війська з України.

"Якщо він не має намірів, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про застосування тактичної ядерної зброї?" — запитав американський лідер.

Військові РФ могли обговорювати застосування ядерної зброї в Україні

Зазначимо, що Пєсков коментував публікацію видання The New York Times, в якій йшлося про переговори російських військових щодо можливого застосування тактичної ядерної зброї у війні з Україною. Володимир Путін у цих переговорах, за даними джерел видання, не брав участі.

Адміністрація Байдена була стурбована такими розкладами. Однак деякі чиновники визнали, що не побачили свідчень про переміщення у РФ ядерних озброєнь та інших кроків для підготовки до удару.

Путін нещодавно говорив про відсутність сенсу використання ядерної зброї в Україні. За його словами, цією тезою користуються країни Заходу, щоб підірвати співпрацю інших країн із Росією.

Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський уважно прислухається до загроз Росії завдати ядерного удару по Україні і закликає союзників вживати заходів.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов називає Росію "хворим сусідом", з яким загроза ядерного удару завжди є реальною. Москва, за його даними, не виробляла тактичної ядерної зброї з 80-х років минулого століття, а термін її придатності — максимум 10 років.