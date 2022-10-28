"У нього небезпечний підхід": Байден сумнівається у словах Путіна про ядерний удар (відео)

Президент США поцікавився, навіщо Путін продовжує говорити про ядерну зброю, якщо не планує застосовувати її.

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Президент США Джо Байден прокоментував слова глави Кремля Володимира Путіна про те, що РФ не має наміру завдавати ядерного удару по Україні. Він поцікавився, навіщо російський лідер говорить про ядерну зброю, якщо не планує застосовувати її. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NewsNation.

За словами Байдена, у Путіна надто небезпечний підхід до цієї ситуації. Він зазначив, що президент Росії може покінчити з війною і піти з України.

"Якщо він не має намірів, то чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про застосування тактичної ядерної зброї? Має дуже небезпечний підхід до ситуації. Він може покінчити з усім цим, піти з України", — запитав Джо Байден.

Нагадаємо, 27 жовтня Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу у використанні ядерної зброї на війні в Україні. Він вважає, що тезу про застосування Росією ядерної зброї використовують на Заході, щоб із Москвою перестали співпрацювати інші країни.

24 жовтня командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія здатна завдати ядерного удару по території України. За його словами, країнам Заходу варто серйозно поставитися до цих погроз і вживати заходів.

Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що з "хворим сусідом" загроза ядерного удару завжди є реальною. Однак він зазначив, що Росія не виробляла тактичної ядерної зброї з 80-х років минулого століття, а її термін придатності — 10 років.