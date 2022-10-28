"У него опасный подход": Байден сомневается в словах Путина о ядерном ударе (видео)

Президент США поинтересовался, зачем Путин продолжает говорить о ядерном оружии, если не планирует применять его.

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Президент США Джо Байден прокомментировал слова главы Кремля Владимира Путина о том, что РФ не намерена наносить ядерный удар по Украине. Он поинтересовался, зачем российский лидер говорит о ядерном оружии, если не планирует применять его. Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsNation.

По словам Байдена, у Путина слишком опасный подход к этой ситуации. Он отметил, что президент России может покончить с войной и уйти из Украины.

"Если у него нет намерений, то почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о применении тактического ядерного оружия? У него очень опасный подход к ситуации. Он может покончить со всем этим, уйти из Украины", — спросил Джо Байден.

Напомним, 27 октября Владимир Путин заявил, что не видит смысла в использовании ядерного оружия на войне в Украине. Он считает, что тезис о применении Россией ядерного оружия используют на Западе, чтобы с Москвой перестали сотрудничать другие страны.

24 октября командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия способна нанести ядерный удар по территории Украины. По его словам, странам Запада стоит серьезно отнестись к этим угрозам и принимать меры.

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что с "больным соседом" угроза ядерного удара всегда реальна. Однако он отметил, что Россия не производила тактическое ядерное оружие с 80-х годов прошлого столетия, а его срок годности — 10 лет.