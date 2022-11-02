"Целенаправленная накачка": в Кремле высказались о применении ядерного оружия в Украине

В США заметили частые рассуждения Владимира Путина о применении тактического ядерного оружия. Москва наоборот винит Запад в нагнетании и отказывается участвовать в дискуссиях.

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Заявления некоторых западных чиновников и публикации в СМИ о возможном применении Россией тактического ядерного оружия в войне с Украиной — это "целенаправленная накачка". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет агентство РБК.

"Мы констатируем, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ происходит целенаправленная накачка вот этой темы ядерного оружия. Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке", — отметил Песков в беседе с журналистами.

В Кремле считают эту "накачку" весьма безответственной.

Президент США Джо Байден считает, что у российского главы Владимира Путина слишком опасный подход к этой проблеме. По его словам, Путин может закончить войну и вывести войска из Украины.

"Если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о применении тактического ядерного оружия?" — спросил американский лидер.

Военные РФ могли обсуждать применение ядерного оружия в Украине

Отметим, что Песков комментировал публикацию издания The New York Times, в которой говорилось о переговорах российских военных о возможном применении тактического ядерного оружия в войне с Украиной. Владимир Путин в этих переговорах, по данным источников издания, не участвовал.

Администрация Байдена была встревожена такими раскладами. Однако некоторые чиновники признали, что не увидели свидетельств перемещения в РФ ядерных вооружений и других шагов для подготовки к удару.

Путин недавно говорил об отсутствии смысла в использовании ядерного оружия в Украине. По его словам, этим тезисом пользуются страны Запада, чтобы подорвать сотрудничество других стран с Россией.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский внимательно прислушивается к угрозам России нанести ядерный удар по Украине и призывает союзников принимать меры.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов называет Россию "больным соседом", с которым угроза ядерного удара всегда реальна. Москва, по его данным, не производила тактическое ядерное оружие с 80-х годов прошлого века, а срок его годности — максимум 10 лет.