Высшее военное руководство РФ обсуждало нанесение ядерного удара по Украине, — NYT

По информации журналистов, президент РФ Владимир Путин не участвовал в разговоре высокопоставленных военных, однако это усилило обеспокоенность США и союзников.

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Недавно высокопоставленные российские военные вели переговоры о том, как Россия может применить тактическое ядерное оружие по территории Украины. Это усилило обеспокоенность США и союзных государств, сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, президент РФ Владимир Путин не участвовал в разговоре высокопоставленных военных. Однако тот факт, что российские военные руководители вели такой разговор, встревожил администрацию американского президента Джо Байдена. Информация о разговорах была распространена внутри правительства США в середине октября.

В Белом Доме считают, что это показывает, насколько российские генералы были разочарованы своими неудачами на войне в Украине. Кроме того, в Вашингтоне предполагают, что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.

Однако официальные лица США заявили, что не видели доказательств того, что Россия перемещают ядерное оружие на место или принимает другие тактические меры для подготовки к удару.

Хотя риск дальнейшей эскалации остается тревожно высоким, представители администрации Байдена и союзники США также говорят, что телефонные разговоры между западными и российским министрами обороны в конце прошлого октября помогли частично ослабить ядерную напряженность. По словам некоторых официальных лиц, выступление Владимира Путина 27 октября на Валдае, в котором он отрицал, что Москва готовится применить ядерное оружие в Украине, еще больше снизило градус напряжения.

Напомним, 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина якобы намерена создать "грязную бомбу" и разместить на своей территории ядерное оружие НАТО. Он заявил, что такая ситуация выгодна США, чтобы сохранить мировое лидерство и ослабить другие государства, в частности, европейских союзников.

1 октября экс-премьер Британии Борис Джонсон усомнился в применении Россией ядерного оружия. По его словам, такие действия лишат Владимира Путина минимальной поддержки, которая есть у него в мире.

24 октября глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что вероятность ядерного удара со стороны РФ есть всегда. Однако он отметил, что с 80-х годов прошлого столетия нового тактического ядерного оружия в РФ не производилось, а срок его годности — 10 лет.