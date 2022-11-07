"Нам нема чого сказати": у Кремлі відмовилися коментувати переговори з Вашингтоном

Дмитро Пєсков звинуватив американські ЗМІ у спробі спекулювати на темі переговорів і заявив, що Росія "відкрита" до діалогу з Україною.

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Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати переговори радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана з високопоставленими помічниками Володимира Путіна. Про це повідомляє британське видання The Independent.

За словами журналістів, представник Вашингтона провів таємні переговори з радником російського президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та радником з національної безпеки Миколою Патрушевим.

Повідомлялося, що метою переговорів було запобігання ескалації з боку Росії у російсько-українській війні. У США хотіли переконатися, що військові дії не вийдуть за межу території України, а також, що Кремль не застосовуватиме ядерну зброю.

При цьому з боку Росії тема переговорів з Вашингтоном замовчується. Після того, як інформація про переговори потрапила до ЗМІ, Дмитро Пєсков заявив, що Кремлю "нічого сказати з приводу цієї публікації".

"Ще раз повторюю, що є деякі правдиві повідомлення, але здебільшого є повідомлення, які є чистою спекуляцією", — заявив речник Володимира Путіна.

Пєсков наголосив, що Кремль готовий піти на діалог з Україною, проте зараз немає такої можливості через відмову української сторони вести переговори з Володимиром Путіним.

Як повідомляють журналісти, США закликали Україну публічно висловити готовність до діалогу з Росією. На думку Вашингтона, такий крок знизив би побоювання деяких країн щодо подальшої ескалації воєнних дій та частково вирішив би проблему "втоми від війни в Україні". З цього приводу Пєсков заявив, що у Кремлі не знають, чи правдива ця інформація.

Раніше в США та НАТО назвали подію, після якої можуть відновитися переговори між Росією та Україною.

Також Фокус писав про те, чому Російська Федерація поступово відмовляється від ідеї посадити Україну за стіл переговорів через ядерний шантаж.