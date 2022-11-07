Після звільнення Херсона: на Заході намагатимуться підштовхнути Україну до діалогу з РФ, — ЗМІ

За інформацією журналістів, на Заході вважають, що у разі звільнення обласного центру українською армією переговори про припинення вогню відбуватимуться з позиції сили, а не слабкості.

Related video

США та НАТО допускають можливість започаткування мирних переговорів України з Росією у разі звільнення Херсона українською армією. Бій за місто має як стратегічне, так і дипломатичне значення. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, Вашингтон через Брюссель посилає сигнали українській владі із закликом розпочати діалог із Москвою після звільнення обласного центру.

На Заході вважають, що у такий спосіб переговори про припинення вогню з Росією проходитимуть із позиції сили, а не слабкості.

Нагадаємо, 7 листопада американське видання WSJ повідомляло, що Білий дім провів таємні переговори з оточенням Путіна. За інформацією журналістів, Вашингтон намагається знизити ризик ширшого конфлікту через Україну та застерігає Москву від застосування ядерної чи іншої зброї масового знищення.

6 листопада видання The Washington Post писало, що США просять Україну продемонструвати готовність до переговорів. Мета — переконати міжнародних партнерів України в тому, що війна не затягнеться на роки.

Водночас ЗС РФ створює три лінії оборони під Херсоном. На думку аналітика Бенджаміна Піттета, російські війська планують залишити єдиний захоплений обласний центр.

Раніше, 29 жовтня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що ЗСУ зможуть звільнити Херсон до кінця листопада. За його словами, визволення міста не пройде без бою, але українська армія намагається пом'якшити майбутню битву.

24 жовтня він розповів, що ЗС РФ не збирається найближчим часом виходити з обласного центру, а готується до його оборони. Туди завозять нові підрозділи окупантів.