ЗС РФ створюють три лінії оборони під Херсоном: опубліковано супутникові знімки

На думку аналітика Бенджаміна Піттета, окупанти планують залишити єдиний захоплений обласний центр. По інший бік Дніпра створюються межі навіть на березі моря.

Related video

Армія РФ готується покинути Херсон. На лівому березі Дніпра готуються нові рубежі оборони. Про це повідомляє аналітик Бенджамін Піттет.

Окупанти облаштовують три лінії оборони на лівому березі Херсона. Аналітик опублікував супутникові зображення того, де ЗС РФ облаштовують нові лінії оборони і де вона зараз. Позиції враховують особливості території. Дніпро має багато каналів, якими користуються окупанти.

[ + – ] Червоне – нинішня лінія фронту, інші три – нові рубежі оборони на лівому березі Дніпра

Російські війська будують лінію оборони навіть на березі Чорного моря.

[ + – ] Лінія оборони на Чорному морі

Позиції містять у собі траншеї та позиції для бронетехніки. Піттет опублікував супутниковий знімок із Голої Пристані Херсонської області. Дата супутникового зображення 4 листопада.

[ + – ] Окопи та позиції для бронетехніки в Голій Пристані

У місцях, де важко прорити траншею, ЗС РФ ставлять бетонні позиції. Однак в аналітика викликає питання їхня ефективність.

[ + – ] Бетонні бункери в Новій Каховці

Крім цього, супутник зафіксував оборонні позиції за 18 км від Дніпра. Такі споруди окупанти продовжують споруджувати.

[ + – ] Оборонні споруди за 18 км від Дніпра

Виходячи з побаченого, Піттет дійшов висновку, що РФ готується покинути Херсон.

Нагадаємо, у Міноборони України не відкидають вихід ЗС РФ із Херсона. Однак цьому сприятимуть дії ЗСУ.

Також окупанти проводять "евакуацію" українців із Херсона. У ЗСУ заявляють, що ЗС РФ не залишають Херсон, а навпаки посилюють оборону. А повідомлення про підготовку відходу — пастка для української армії.