Не варто поспішати радіти: Гуменюк пояснила, навіщо ЗС РФ зняли російський прапор у Херсоні

За словами керівниці пресцентру Сил оборони "Південь", ЗС РФ хочуть заманити українських військових до Херсона і створити сюжет для пропагандистів, в якому нібито ЗСУ стріляють у мирних жителів.

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Знявши російський триколор з флагштока над адміністрацією в Херсоні, це провокація ЗС РФ з метою заманити українських військових до міста. Таку думку висловила керівниця пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 3 листопада.

"Ми усвідомлюємо заплановану тактику дій і не варто поспішати радіти. Треба розуміти, що гібридна війна передбачає й такі інформаційні вкидання, атаки, які можуть бути розраховані на ослаблення військ", — сказала Гуменюк, коментую ситуацію.

За її словами, те, що російські військові прибрали прапор РФ із флагштока в Херсоні, — це частина створення ефекту тотальної евакуації.

"Ворог намагається нас переконати, в тому, що залишає населені пункти і створює ефект тотальної евакуації. Але ми відстежуємо, бачимо і усвідомлюємо, що це можуть бути певні хитрощі, військові маневри для того, щоб створити для себе якусь правильно побудовану оборону", — наголосила керівниця пресцентру Сил оборони "Південь".

Гуменюк додала, що у Херсоні залишають регулярні підрозділи противника, переодягнені у цивільний. Вони продовжують заселятись не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах. Російські військові роблять це для створення картинки, що нібито українські військові відкривають вогонь по мирному населенню регіону.

Нагадаємо, дещо раніше ЗС РФ вивезли з Херсона всі "швидкі", автобуси та пожежні машини. За даними ГУР, окупанти примусово виселяють мешканців міста зі своїх квартир та будинків у рамках "евакуації". Туди заселяються переодягнені у цивільні російські військові.

Фокус також писав про те, що з будівлі окупаційної адміністрації в Херсоні зник російський прапор. Крім того, з площі Свободи, де розташована будівля ОДА, росіяни також прибрали свої блокпости.