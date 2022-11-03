Не стоит спешить радоваться: Гуменюк объяснила, зачем ВС РФ сняли российский флаг в Херсоне

По словам руководительницы пресс-центра Сил обороны "Юг", ВС РФ хотят заманить украинских военных в Херсон и создать сюжет для пропагандистов, в котором якобы ВСУ стреляют по мирным жителям.

Related video

Сняв российский триколор с флагштока над администрацией в Херсоне — это провокация ВС РФ с целью заманить украинских военных в город. Такое мнение выразила руководительница пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 3 ноября.

"Мы осознаем запланированную тактику действий и не стоит спешить радоваться. Надо понимать, что гибридная война предусматривает и вот такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление войск", — сказала Гуменюк, комментирую ситуацию.

По ее словам, то, что российские военные убрали флаг РФ с флагштока в Херсоне — это часть создания эффекта тотальной эвакуации.

"Враг пытается нас убедить, в том, что покидает населенные пункты и создает эффект тотальной эвакуации. Но мы отслеживаем, видим и осознаем, что это могут быть определенные уловки, военные маневры для того, чтобы создать для себя какую-то правильно построенную оборону", — подчеркнула руководительница пресс-центра Сил обороны "Юг".

Гуменюк добавила, что в Херсоне оставляют регулярные подразделения противника, переодетые в гражданское. Они продолжают заселяться не только в областном центре, но и в других населенных пунктах. Российские военные делают это для создания картинки, что якобы украинские военные открывают огонь по мирному населению региона.

Напомним, несколько ранее ВС РФ вывезли из Херсона все "скорые", автобусы и пожарные машины. По данным ГУР, оккупанты принудительно выселяют жителей города из собственных квартир и домов в рамках "эвакуации". Туда заселяются переодетые в гражданское российские военные.

Фокус также писал о том, что со здания оккупационной администрации в Херсоне исчез российский флаг. Кроме того, с площади Свободы, где расположено здание ОГА, россияне также убрали свои блокпосты.