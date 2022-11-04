"Потенційно готові": ЗС РФ можуть здійснити "акт доброї волі" і вийти з Херсона, — Резніков

До виходу з правого берега Херсонської області окупантам доведеться втратити певний потенціал через дії української армії. При цьому наступ ЗСУ сповільнився через дощі.

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Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що російська армія може відійти з правого берега Дніпра в Херсонській області, влаштувавши "акт доброї волі". Про це він повідомив у процесі брифінгу.

Проте глава Міноборони зазначив, що повідомлення окупантів про вихід із Херсона можуть бути елементом інформаційної операції. Резніков зазначив, що Україна довіряє лише даним своїх спецслужб та уважно стежить за всіма діями росіян.

"Звичка до "актів доброї волі" нам уже давно відома… Тому, звісно, потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" в районі міста Херсон", — сказав він.

Міністр зазначив, що для цього акаунтам усе одно доведеться втратити певний потенціал через дії Збройних сил України. Крім того, погодні умови у регіоні також впливають на просування української армії. Зараз там продовжуються дощі, що сповільнює наступ ЗСУ.

“Аграрний регіон Херсонщини має багато рекреаційних систем, каналів, які вороги використовують як штучні траншеї. Це трохи сповільнює рух наших військ. Однак я оптимістично дивлюсь не тільки на херсонську операцію, я взагалі вірю, що ми закінчимо цю війну шляхом виходу на кордони 1991 року", — додав Резніков.

Нагадаємо, 3 листопада заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов не заперечив можливість відступу ЗС РФ на лівий берег Дніпра в умовах наступу ЗСУ. Однак він зазначив, що зараз лінія оборони російських військ тримається, а ЗСУ не має необхідного ресурсів для широкомасштабного наступу.

29 жовтня глава ГУР Кирило Буданов розповів, що українська армія зможе звільнити Херсон до кінця листопада. Він зазначив, що його звільнення без бою не пройде, проте ЗСУ намагаються пом'якшити майбутню битву.