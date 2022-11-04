"Потенциально готовы": ВС РФ могут совершить "акт доброй воли" и выйти из Херсона, — Резников

До выхода из правого берега Херсонской области оккупантам придется потерять определенный потенциал из-за действий украинской армии. При этом наступление ВСУ замедлилось из-за дождей.

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Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что российская армия может отойти с правого берега Днепра в Херсонской области, устроив "акт доброй воли". Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Однако глава Минобороны отметил, что сообщения оккупантов о выходе из Херсона могут быть элементом информационной операции. Резников отметил, что Украина доверяет только данным своих спецслужб и внимательно следит за всеми действиями россиян.

"Привычка к "актам доброй воли" нам уже давно известна… Поэтому, конечно, потенциально они готовы к очередному "акту доброй воли" в районе города Херсон", — сказал он.

Министр отметил, что для этого аккаунтам все равно придется потерять определенный потенциал из-за действий Вооруженных сил Украины. Кроме того, погодные условия в регионе также влияют на продвижение украинской армии. Сейчас там продолжаются дожди, что замедляет наступление ВСУ.

"Аграрный регион Херсонщины имеет много рекреационных систем, каналов, которые враги используют как искусственные траншеи. Это немного замедляет движение наших войск. Однако я оптимистично смотрю не только не херсонскую операцию, я вообще верю, что мы закончим эту войну путем выхода на границы 1991 года", — добавил Резников.

Напомним, 3 ноября замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов не исключил отступление ВС РФ на левый берег Днепра в условиях наступления ВСУ. Однако он отметил, что сейчас линия обороны российских войск держится, а у ВСУ нет необходимого ресурсов для широкомасштабного наступления.

29 октября глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что украинская армия сможет освободить Херсон до конца ноября. Он отметил, что его освобождение без боя не пройдет, однако ВСУ пытаются смягчить грядущую битву.