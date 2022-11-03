Гауляйтер Херсонщины не исключил отступление ВС РФ на левый берег Днепра

Жители областного центра, по словам коллаборанта Кирилла Стремоусова, также должны как можно быстрее уйти на левый берег города.

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Подразделения ВС РФ, вероятно, отойдут на левобережную часть Херсонской области в условиях возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире пропагандистского шоу "Соловьев Live" заявил коллаборант, один из гауляйтеров Херсонщины Кирилл Стремоусов.

По его словам, жители Херсона, которые не успели эвакуироваться, в ближайшее время должны перейти на левый берег областного центра.

Помимо этого, как утверждает Стремоусов, российским войскам также придется отойти на левобережную часть захваченного региона.

"Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении", — продолжил гауляйтер и добавил, что ВС РФ якобы отбили все атаки украинских военнослужащих.

Стремоусов также заявил, что на данный момент оборонительная линия захватчиков держится, а у ВСУ пока нет необходимого количества личного состава и техники для осуществления масштабного наступления.

Отметим, что 4 ноября появилась информация об исчезновении российского флага со здания Херсонской ОГА. На центральной площади областного центра, где расположена нелегитимная администрация, россияне также разобрали блокпосты.

Позже оккупанты оправдались, что здание Херсонской ОГА, с которого сняли флаг Российской Федерации, законсервировано и больше не используется оккупантами в качестве своей администрации. Еще на прошлой неделе, как утверждают росСМИ, россияне в полном составе якобы перевели свою "администрацию" в Геническ.