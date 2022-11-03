Гауляйтер Херсонщини не відкинув відступ ЗС РФ на лівий берег Дніпра

Мешканці обласного центру, за словами колаборанта Кирила Стремоусова, також мають якнайшвидше піти на лівий берег міста.

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Підрозділи ЗС РФ, ймовірно, відійдуть на лівобережну частину Херсонської області за умов можливого контрнаступу Збройних Сил України. Про це в ефірі пропагандистського шоу "Соловйов Live" заявив колаборант, один із гауляйтерів Херсонщини Кирило Стремоусов.

За його словами, жителі Херсона, які не встигли евакуюватись, найближчим часом мають перейти на лівий берег обласного центру.

Окрім цього, як стверджує Стремоусов, російським військам також доведеться відійти на лівобережну частину захопленого регіону.

"Швидше за все, наші війська йдуть на лівобережну частину Херсонської області і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти з міста на лівий берег. Ми досі працюємо в цьому напрямі", — продовжив гауляйтер. що ЗС РФ нібито відбили усі атаки українських військовослужбовців.

Стремоусов також заявив, що зараз оборонна лінія загарбників тримається, а ЗСУ поки не мають необхідної кількості особового складу та техніки для здійснення масштабного наступу.

Зазначимо, що 4 листопада з'явилася інформація про зникнення російського прапора із будівлі Херсонської ОДА. На центральній площі обласного центру, де розташована нелегітимна адміністрація, росіяни також розібрали блокпости.

Пізніше окупанти виправдалися, що будівля Херсонської ОДА, з якої зняли прапор Російської Федерації, законсервована і більше не використовується окупантами як свою адміністрацію. Ще минулого тижня, як стверджують росЗМІ, росіяни у повному складі нібито перевели свою "адміністрацію" до Генічеська.