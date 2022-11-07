После освобождения Херсона: на Западе попытаются подтолкнуть Украину к диалогу с РФ, — СМИ

По информации журналистов, на Западе считают, что в случае освобождения областного центра украинской армией переговоры о прекращении огня будут проходить с позиции силы, а не слабости.

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США и НАТО допускают возможность начала мирных переговоров Украины с Россией в случае освобождения Херсона украинской армией. Бой за город имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Вашингтон через Брюссель посылает сигналы украинским властям с призывом начать диалог с Москвой после освобождения областного центра.

На Западе считают, что таким образом переговоры о прекращении огня с Россией будут проходить с позиции силы, а не слабости.

Напомним, 7 ноября американское издание WSJ сообщало, что Белый дом провел тайные переговоры с окружением Путина. По информации журналистов, Вашингтон пытается снизить риск более широкого конфликта из-за Украины и предостерегает Москву от применения ядерного или другого оружия массового уничтожения.

6 ноября издание The Washington Post писало, что США просят Украину продемонстрировать готовность к переговорам. Цель — убедить международных партнеров Украины в том, что война не затянется на годы.

Тем временем ВС РФ создают три линии обороны под Херсоном. По мнению аналитика Бенджамина Питтета, российские войска планируют покинуть единственный захваченный областной центр.

Ранее, 29 октября глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ смогут освободить Херсон до конца ноября. По его словам, освобождение города не пройдет без боя, но украинская армия пытается смягчить будущую битву.

24 октября он рассказал, что ВС РФ не собираются в ближайшее время выходить из областного центра, а готовятся к его обороне. Туда завозят новые подразделения оккупантов.