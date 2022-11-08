Госдеп тайно попросил американские банки сотрудничать с некоторыми компаниями РФ, – Bloomberg

Белый дом пытается минимизировать неблагоприятные последствия санкционного режима для США.

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Госдепартамент и Министерство финансов США негласно попросило крупнейшие банки страны продолжать сотрудничество с некоторыми компаниями из России несмотря на санкционный режим. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как уточняется, Госдеп обратился к таким банковским гигантам как JPMorgan и Citigroup. Речь идет о базовых услугах, включая расчеты в долларах США, платежные переводы и торговое финансирование.

Журналисты пишут, что сотрудничество должно продолжаться с российскими стратегическими предприятиями, кто не попал под прямые санкции, –– к примеру, "ФосАгро", "Газпром" и "Уралкалий".

Bloomberg отмечает, что такие тихие усилия являются частью попыток администрации президента Джо Байдена свести к минимуму негативное влияние режима санкций, предназначенного для наказания РФ.

"В то время как некоторые в Конгрессе требуют усиления мер против России, администрация пытается воспрепятствовать продвижению России, избегая глобальной экономической катастрофы", –– говорится в статье.

Из-за введения режима санкций в отношении РФ многие банки теперь ведут дела с российскими компаниями "с осторожностью". Это происходит даже в том случае, если то или иное предприятие из РФ не попало под прямые ограничения. Однако американские финансовые структуры боятся штрафов за сотрудничество со страной-агрессором. По этой причине правительство пытается убедить их продолжать предоставлять услуги.

Банки Citigroup и JPMorgan не ответили на запрос агентства о предоставлении комментария.

В то же время, Минфин США сообщил, что подготовил разъяснения для банковской сферы в вопросах того, что санкции против России не затрагивают сферы гуманитарной помощи и сельского хозяйства.

Напомним, The Washington Post написал, что администрация президента США Джозефа Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о своей готовности вести переговоры с Россией.