Держдеп таємно попросив американські банки співпрацювати з деякими компаніями РФ, – Bloomberg

Білий дім намагається мінімізувати несприятливі наслідки режиму санкцій для США.

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Держдепартамент і Міністерство фінансів США негласно попросило найбільші банки країни продовжувати співпрацю з деякими компаніями з Росії, незважаючи на санкційний режим. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як уточнюється, Держдеп звернувся до таких банківських гігантів як JPMorgan та Citigroup. Йдеться про базові послуги, враховуючи розрахунки в доларах США, платіжні перекази та торгове фінансування.

Журналісти пишуть, що співпраця має продовжуватися з російськими стратегічними підприємствами, хто не потрапив під прямі санкції, – наприклад, "ФосАгро", "Газпром" та "Уралкалій".

Bloomberg зазначає, що такі тихі зусилля є частиною спроб адміністрації президента Джо Байдена мінімізувати негативний вплив режиму санкцій, призначеного для покарання РФ.

"У той час як деякі в Конгресі вимагають посилення заходів проти Росії, адміністрація намагається перешкодити просуванню Росії, уникаючи глобальної економічної катастрофи", — йдеться у статті.

Через запровадження режиму санкцій щодо РФ багато банків тепер ведуть відносини з російськими компаніями "з обережністю". Це відбувається навіть у тому випадку, якщо те чи інше підприємство з РФ не потрапило під прямі обмеження. Проте американські фінансові структури бояться штрафів за співпрацю з країною-агресором. З цієї причини уряд намагається переконати їх продовжувати надавати послуги.

Банки Citigroup та JPMorgan не відповіли на запит агентства про надання коментарів.

Водночас, Мінфін США повідомив, що підготував роз'яснення для банківської сфери щодо того, що санкції проти Росії не зачіпають сфери гуманітарної допомоги та сільського господарства.

Нагадаємо, The Washington Post написав, що адміністрація президента США Джозефа Байдена приватно закликає українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з Росією.