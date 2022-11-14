Росія та США проводять таємні переговори в Туреччині: до Анкари приїхав Наришкін, — росЗМІ

Делегації Москви та Вашингтона зустрілися вперше з початку повномасштабної війни.

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У столиці Туреччини Анкарі проходять переговори між делегаціями Росії та США. Раніше зустріч анонсовано не було. Про це з посиланням на джерело повідомляє російське видання "Комерсант".

Москву на зустрічі представляє директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Водночас склад американської делегації залишається невідомим. Порядок денний переговорів російської та американської сторін у Туреччині не розголошується, співрозмовник журналістів повідомити подробиці зустрічі відмовився, пише ЗМІ.

Відповідаючи на запитання про сьогоднішні переговори делегацій, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не підтвердив, але й не спростував факт їх проведення.

Востаннє РФ та США вели переговори у швейцарській Женеві 10 січня — тоді вони стосувалися російського проєкту документа щодо гарантій безпеки.

Тим часом на Балі завтра розпочинається саміт "Великої двадцятки" — брати участь у ньому президент Росії Володимир Путін відмовився, надіславши замість себе міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

За даними Financial Times, у підсумковому комюніке саміту не буде тез із засудженням повномасштабної війни РФ проти України.

Зазначимо, що не оголошені раніше переговори між РФ та США у Туреччині проводяться на тлі недавнього виходу російських військ із Херсона після майже восьми місяців окупації. Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що серія військових поразок, зокрема втрата Херсона, може призвести до того, що російського президента Володимира Путіна усунуть від влади у Кремлі.